PP y Cs instan al Gobierno a que no indulte a los independentistas presos

Los partidos que sostienen el equipo de Gobierno municipal, PP y Cs, presentarán en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca de este viernes una moción encaminada a instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que no conceda indultos a los líderes independentistas catalanes condonados por el Tribunal Supremo. Una moción que, según el portavoz del Grupo Municipal del PP, Fernando Rodríguez, es fundamental porque se trata de un asunto “de extrema gravedad para nuestro país”, aunque lamenta que probablemente el PSOE de Salamanca no apoye el texto: “Me temo que no será así”, dijo. Por su parte, el portavoz de Cs, Fernando Castaño, arremetió contra la voluntad del Ejecutivo de Sánchez y Podemos de indultar a los independentistas catalanes. “Argumentan que la razon es la convivencia y el perdón”, explica, al tiempo que añade que “está en juego la convivencia de todos los españoles y también de los catalanes no separatistas”, sentencia. “No hay justificación alguna, sobre todo después de que el Supremo haya mostrado su opinión al respecto”, afirmó Castaño. El edil de Cs lamenta que “PSOE y Podemos concedan el indulto y al día siguiente no pase nada. Por qué”, se preguntaba Castaño, quien criticó a la actitud de los partidos que sustentan el Ejecutivo nacional. “Qué lleva a conceder a un Goibierno este indulto en contra de toda consideración ética y jurídica. Hay una impunidad desde la izquierda, que hace lo que le viene en gana por su superioridad moral”, afirmó el portavoz de Ciudadanos. “Algo debería de pasar si se concede el indulto”, explicó el concejal del equipo de Gobierno, todo ello después de recordar las palabras de Pedro Sánchez en las que “garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad”, puesto que “nadie está por encima de la ley”.

Por otra parte, ambos partidos también presentarán otra moción, que contará con el apoyo de todos los grupos, según advirtió Fernando Rodríguez, encaminada a instar al Gobierno y a Correos a mantener todos sus servicios en Salamanca, así como la plantilla de trabajadores y recupere la atención en las mañanas de los sábados.