PP y Cs de Salamanca: “No es el momento para reformar la Constitución, algunos lo utilizarían para su propios intereses”

En el 43º aniversario de la Constitución, PP, Cs y Vox han salido a las calles de Salamanca para defender la Carta Magna. Populares y Ciudadanos han coincidido en la plaza de la Liberta y también en el mensaje de que “no es el momento de reforma la Constitución. Según el diputado nacional del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, porque “sabemos que, ante cualquier posible modificación o algún retoque, algunos aprovecharían a exigir la celebración de un referéndum y lo utilizarían para sus propios intereses”.

“A los independentistas no les molesta la ausencia de reforma de la Constitución, lo que les molesta es la España constitucional porque es el freno precisamente por esa garantía de unidad sus intentos de destruir España”, ha añadido. Por su parte, el procurador regional, David Castaño, ha compartido la preocupación de los populares en ese asunto. “Cuando se quiere hacer una reforma de calado lo primero es contar con buenos socios y, si no, pues no la inicies”, ha señalado. El parlamentario regional se ha referido también al borrador para modificar la financiación autonómica. “Las comunidades necesitamos una financiación autonómica más justa y más equitativa y yo tengo mis temores los socios del Gobierno de la nación y del señor Sánchez no comparten estas ideas que tenemos y no comparten nuestra Constitución. Me refiero, por ejemplo, a socios elegidos voluntariamente como son Bildu, ERC o el PNV”, ha recalcado pidiendo al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a su consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que sean firmes en la negociación para que se mejoren los criterios de afectan a la despoblación.