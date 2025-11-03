El PP sostiene que Gobierno y PSOE «mienten» a los salmantinos con respecto al centro de migrantes

La Gaceta Salamanca Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:53 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha denunciado que tanto el PSOE como el Gobierno de España «están mintiendo descaradamente a los salmantinos al negar la intención de convertir la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún de la carretera de Aldealengua en un centro de acogida para inmigrantes». Un propósito que han defendido con la documentación presentada por la Secretaría de Estado de Migraciones en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca el pasado 27 de octubre, momento en el que se solicitó la licencia de obra, según sostienen.

«Es falso por tanto lo que han afirmado este lunes tanto María García, concejala socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, en una tertulia radiofónica, como la subdelegada del Gobierno en esta provincia, Rosa López, en un comunicado remitido a los medios», recalcan destacando que ambas han insistido en que «no está en los planes de la Secretaría de Estado de Migraciones abrir un centro de acogida de personas migrantes a corto plazo».

A su juicio según los documentos, «este propósito ya estaba claro cuando en diciembre de 2024 la empresa pública Tragsa, en representación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó una declaración responsable para iniciar las obras en la antigua residencia ubicada en el número 2 de la carretera de Aldealengua», y añaden que «esa declaración venía acompañada de una propuesta de acondicionamiento donde se detallaba el uso que se le iba a dar, que no era otro que un centro de acogida de inmigrantes con 448 plazas, el doble de las que contaba la residencia al sustituir las camas individuales por las literas».

En aquel momento el Ayuntamiento paralizó los trabajos que se habían iniciado al requerir esta actuación una licencia de obra y no ser suficiente una declaración responsable. «A pesar de la intencionalidad clara del Gobierno para este inmueble, el 20 de febrero de 2025 el delegado del Gobierno en Castilla y León dijo que el edificio no tenía un uso definido. Falso», afirma rotundamente el Partido Popular.

En esta línea, la formación defiende ser falso que «ese mismo día 20 de febrero, la subdelegada del Gobierno mantuvo una reunión con representantes de la asociación Puentelave para informarles de que se iban a hacer tareas de adecuación de la residencia, pero que todavía no estaba definido su uso». Todo ello se une a que «el pasado 21 de septiembre, poco más de un mes antes de presentar la documentación para solicitar la licencia de obra, la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en una entrevista en un medio local que no había una decisión tomada. Falso. La decisión estaba tomada porque algunos de los documentos presentados al área de Urbanismo fueron firmados en abril de 2025. Eso lleva a pensar que la presentación de la documentación en estos momentos responde a cálculos políticos».

Según recoge la nota de prensa, desde el Consitorio nadie se ha puesto en contacto ni desde el Gobierno ni desde la Delegación y Subdelegación en lo referente al tema. «Lejos de ofrecer esa información, esos mismos representantes siguen negando la mayor cuando la documentación aportada para solicitar la licencia de obra es más tajante todavía. En ella se incluye una orden firmada por la ministra Elma Saiz (se adjunta) donde se declara »la urgencia y el excepcional interés público del proyecto». Afirma que «en el marco del contexto de emergencia migratoria (…) ha considerado necesaria la apertura de un nuevo dispositivo de acogida y atención humanitaria que se alojará en la antigua residencia San Juan de Sahagún hasta ahora perteneciente al Patrimonio de la Seguridad Social». Asimismo, indica que se aprecia «la concurrencia de razones de urgencia y excepcional interés público en las obras descritas en el proyecto básico y de ejecución de adecuación de espacios para migrantes en la residencia San Juan de Sahagún». La memoria descriptiva del proyecto indica además que finalmente el número de plazas previstas será de 460 y no de 448 como estaba previsto inicialmente«.

Además, contraviene la orden autonómica de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León del 28 de octubre de 2024 donde se establece una capacidad máxima de 120 plazas para este tipo de centros, este proyecto deshumaniza al inmigrante al pretender hacinar a estas personas duplicando la capacidad que tenía cuando funcionaba como residencia de mayores. De hecho, se pretende eliminar el servicio de lavandería dotando al edificio de pilas lavadero que son «más acordes con sus costumbres» tal y como reza la memoria descriptiva del proyecto, confirman desde el Partido Popular.

Por último, desde el Grupo Municipal Popular creen que «es inconcebible que un Gobierno que ningunea a Salamanca y la deja fuera de cualquier inversión; que racanea la cuarta frecuencia del Alvia los fines de semana cuando hay demanda para una quinta o una sexta; que acumula más de cinco años de retraso en la electrificación de la vía férrea hasta la frontera; que no ofrece soluciones a las glorietas de Buenos Aires y E.Leclerc, así como al acceso norte; un Gobierno que no ha querido aportar ni un solo euro al proyecto del Puerto Seco o al desarrollo tecnológico de la ciudad, le entren las prisas para acondicionar un centro de acogida de inmigrantes sin contar ni con el Ayuntamiento ni con los vecinos, a los que les miente y les toma el pelo».