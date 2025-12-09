El PP presiona a Puente: ¿habrá trenes entre Salamanca y Portugal tras la electrificación? Los diputados preguntan si Adif prevé eliminar los pasos a nivel de la línea a la frontera

Carlos Rincón Martes, 9 de diciembre 2025, 19:40

Los diputados del PP por Salamanca le han puesto deberes al ministro de Transportes. José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín han solicitado respuesta por escrito del departamento de Óscar Puente a una docena de preguntas con las que tratan de vislumbrar qué ocurrirá con la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro una vez que acaben las obras de electrificación, que acumulan más de cinco años de retraso.

Tras la información publicada por LA GACETA que señalaba que en la vía hasta la frontera aún quedan medio centenar de pasos a nivel que impedirán que los trenes circulen a más de 155 kilómetros por hora, los parlamentarios quieren saber cuánto tiene previsto el Gobierno nacional suprimir estos cruces, que, según recuerdan, Adif tenía planificado eliminar ya en 2014. Insisten en que Transportes especifique cuál es la velocidad que los convoyes podrían alcanzar tras el fin de los trabajos si no existiesen esos pasos a nivel.

Pero, como también expuso este periódico, de nada servirá electrificar la vía y eliminar los pasos a nivel, si por ella no pasa ningún tren. Y, de momento, el Ministerio no ha mostrado intención de que, por este trayecto, se ofrezcan servicios de pasajeros. «Una vez finalicen las obras de electrificación del tramo ferroviario Salamanca-Fuentes de Oñoro, dado que es una línea prevista para tráfico mixto de viajeros y mercancías. ¿Qué frecuencia de trenes se pretende establecer para el tráfico de viajeros en esta línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro?», preguntan los tres diputados nacionales, quienes también inciden en que se especifique el tipo de trenes que circularán por esta línea.

No obstante, en una reciente entrevista Puente recalcó que la vía entre Salamanca y Fuentes de Oñoro será una línea convencional e incidió: «No de Alta Velocidad». De la misma forma, volvió a señalar que por parte del Gobierno no hay ninguna previsión de recuperar los trenes nocturnos que circulaban por este trazado hasta 2020.

Plan de Adif en 2014

Al menos desde 2014 Adif tenía planificada una actuación general de tratamiento integral de supresión de pasos a nivel consistente en la «supresión de 56 pasos a nivel de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro», según señalan los parlamentarios populares de Salamanca. Y ese mismo año la entonces secretaria de Estado de Medio Ambiente dictó una resolución favorable sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto de supresión de seis pasos a nivel en los términos municipales de Barbadillo, Calzada de Don Diego y Canillas de Abajo.

Trenes mixtos de viajeros y mercancías

Entre las preguntas a las que tendrá que responder el Gobierno, se incluye una sobre el tipo de trenes que van a prestar el servicio de viajeros en la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro, suponiendo que lo haya. Plantean los parlamentarios si se plantea usar vehículos mixtos de pasajeros y mercancías, y se baraja habilitar un horario nocturno exclusivo para mercancías.

Las preguntas formuladas por los diputados del PP:

-¿Cuántos pasos a nivel existían en 2018 en el tramo ferroviario Salamanca-Fuentes de Oñoro?

-¿Cuántos pasos a nivel del tramo ferroviario Salamanca-Fuentes de Oñoro ha suprimido el Gobierno desde el año 2018?

-¿Cuántos pasos a nivel de este tramo quedan por suprimir?

-¿Cuándo tiene previsto el Gobierno suprimir los pasos a nivel que se mantienen actualmente en dicho tramo?

- ¿A qué velocidad media circulaban, con anterioridad a la electrificación, los trenes que recorrían el tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro?

- ¿A qué velocidad media tiene previsto ADIF que circulen los trenes por la vía del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro una vez electrificado éste?

- ¿A qué velocidad media podrían circular los trenes por la vía del tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro una vez suprimidos todos los pasos a nivel que actualmente mantiene la línea?

Una vez finalicen las obras de electrificación del tramo ferroviario Salamanca-Fuentes de Oñoro, dado que es una línea prevista para tráfico mixto de viajeros y mercancías. ¿Qué frecuencia de trenes se pretende establecer para el tráfico de viajeros en esta línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro?

- ¿Qué tipo de trenes va a prestar servicio en dicha línea?

- ¿Los trenes que van a circular son trenes de carácter mixto de viajeros y mercancías o por el contrario operarán independientemente los destinados al transporte de viajeros de los de mercancías?

- ¿Va a haber horarios nocturnos exclusivos para el tráfico de mercancías?

Una vez finalicen las obras de electrificación del tramo ferroviario Salamanca-Fuentes de Oñoro, ¿se va a recuperar el tren hotel nocturno Lusitania que cubría el trayecto Madrid Lisboa con parada en Salamanca?