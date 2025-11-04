«El PP cambia el PGOU para quitar el bidé pero no para regular los pisos turísticos, es ridículo» El Grupo Municipal Socialista solicitará en el próximo pleno la modificación para regular las viviendas turísticas y determinar su número por zonas en la ciudad

Belén Hernández Salamanca Martes, 4 de noviembre 2025

El Grupo Municipal Socialista exigirá en el pleno del próximo jueves que se desarrolle una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca que permita definir con claridad los usos permitidos para los pisos turísticos, establecer las zonas donde se pueden abrir más negocios de este tipo y suspender las licencias en aquellas que están saturadas, especialmente en la zona histórica.

Así lo ha explicado este martes por la mañana el concejal socialista Álvaro Antolín, que ha comparecido junto con el portavoz del grupo, José Luis Mateos, para exponer la moción que presentarán en la próxima sesión plenaria.

Los socialistas reclaman que esa modificación del PGOU limite el número máximo de viviendas de uso turístico en el parque residencial de la ciudad por zonas y, sobre todo, dé seguridad jurídica a propietarios y vecinos, evitando litigios y contradicciones judiciales.

Tras las sentencias que en primera instancia han anulado la suspensión de la actividad de una veintena de negocios por considerarse incompatibles con la actividad terciaria, el PSOE ha reprochado que, si se hubiera modificado el PGOU, hoy Salamanca tendría una normativa urbanística clara que protegería el uso residencial, pondría límites a la turistificación y frenaría la proliferación de pisos turísticos.

«El Gobierno municipal —ha indicado José Luis Mateos—, como siempre, ha actuado tarde y mal, aprobando una ordenanza que, a la vista de los efectos producidos, no ha resuelto nada».

Mateos ha criticado que el PP «se ha colocado durante años al margen del problema que hoy le explota en las manos».

Por su parte, Antolín ha insinuado que «a lo mejor el Partido Popular no quiere iniciar una modificación del Plan General porque eso implicaría suspender el otorgamiento de nuevas licencias».

En el mismo pleno se someterá a votación otra modificación del PGOU para adecuarlo a las necesidades actuales: ampliar plazas de garaje, incluir despachos para teletrabajo compatibles con el uso residencial y eliminar la obligación de instalar un bidé en los baños.

«El PP lo tiene claro: quiere quitar el bidé, pero no arreglar el problema de los pisos turísticos. Es ridículo», ha sentenciado Antolín.