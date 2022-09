¿Por qué Salamanca no ha recuperado las conexiones ferroviarias con Portugal?

La conexión ferroviaria con Portugal a través de las tierras salmantinas está en vía muerta. Ningún servicio une al país luso con Salamanca de los que había antes de la pandemia, pero tampoco el Gobierno da prioridad a la conexión de alta velocidad para unir Lisboa y Madrid. El debate se ha extendido durante más de dos décadas sin que se haya dado un impulso definitivo desde el Gobierno.

¿Por qué no se han recuperado los servicios eliminados con motivo de las restricciones de movilidad de la pandemia? Por Salamanca pasaban dos servicios: el tren-hotel Sudexpreso (Lisboa-Hendaya) gestionado íntegramente por CP (Combois de Portugal) y el tren-hotel Lusitania entre Lisboa y Madrid. El Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó la pandemia para acabar con los trenes hoteles, pese a que en la actualidad ha hecho una apuesta por el ahorro energético con el ‘gratis total’ tanto en los Media Distancia como con los bonos Avant.

Renfe dejó ver, cuando el confinamiento llegaba a su fin que no tenía intención de restablecer el servicio al menos a corto plazo. En una respuesta por escrito a los parlamentarios salmantinos del PP, José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro, el Gobierno aseguró que estos servicios son “comerciales” y no reciben “aportación pública” por lo que dependen de criterios de “eficiencia y viabilidad”. “En estos momentos —respondió en abril sin que haya habido cambios en la actualidad— no existe ninguna previsión respecto a su reposición”. Al tener tanto el Lusitania como el Sudexpreso parada en la estación de la ciudad, representaban una misma conexión con Portugal, sin visos de restablecerse. Desde el Gobierno luso se ha pedido en numerosas ocasiones la necesidad de recuperarlo.

Si la conexión convencional parece perdida, ¿por qué no se potencia el enlace con la alta velocidad? Las últimas declaraciones de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no aportó ninguna luz y tan solo que se trabajaría en “todas las alternativas” en referencia a los pasos por Galicia, Badajoz y Salamanca. El Ejecutivo no ha ocultado en ningún momento que la prioridad es el paso por la provincia pacense, una situación que contrasta con las intenciones de Portugal: el establecimiento de servicios de pasajeros entre Lisboa y Madrid por Salamanca. Más allá de declaraciones de políticos a uno y otro lado de la frontera, lo cierto es que el trazado de la línea férrea entre Lisboa y Vilar Formoso está mucho más avanzado que la conexión por Badajoz.

Así, ha invertido decenas de millones de euros para recuperar un tramo que estaba cerrado de la línea Beira Baja, la que conecta la capital portuguesa con Guarda, localidad en la que se une la Beira Alta, que es la que conduce los trenes hasta la frontera entre Vilar Formoso y Fuentes de Oñoro. Esta reivindicación va más allá de los colores políticos. Valga como ejemplo que el secretario provincial del PSOE y diputado, David Serrada, se reunió junto a UGT con la subdelegada del Gobierno, Encarnación Álvarez, para solicitarle que traslade al Gobierno la necesidad de que se dé prioridad a Salamanca en la conexión entre Lisboa y Madrid. El propio alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

Del lado español tampoco se le ha dado la prioridad necesaria para poner en marcha la electrificación entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, vital para completar la conexión. Se ha convertido en un proceso eterno: la última demora de Adif, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes ha sido la ampliación de 18 a 54 meses en las obras de la catenaria triplicando el periodo de ejecución. Además queda pendiente la fase más complicada: el corte del acceso sur al que obligara la electrificación. Adif deberá demoler el puente sobre la vía por la que discurre la avenida Saavedra y Fajardo, junto a la Comandancia de la Guardia Civil.