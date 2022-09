¿Por qué el paciente no va al médico?

Después de casi dos años denunciando que a los pacientes de Castilla y León apenas se les dejaba poner un pie en el interior de los centros de salud, y después de que la Consejería de Sanidad habilitara la opción de que sea el propio enfermo el que decida si quiere ser atendido presencialmente, o por teléfono, sorprende que el porcentaje de consultas médicas que se atienden de forma presencial sean poco más del 50%.

Sorprende porque es el paciente el que, al parecer, está solicitando que le atiendan por teléfono a pesar de que tiene la opción de acudir al centro de salud.

Desde la Gerencia Regional de Salud apuntan que las cifras de presencialidad les resultan preocupantes. “No nos preocupa tanto que un paciente solicite expresamente ser atendido por teléfono, porque creemos que cuando te sientes realmente mal, acudes en persona. Lo que nos inquieta, y queremos vigilar, es si hay un perfil de pacientes a los que se les ‘anima’ de una forma u otra a ser atendidos por teléfono”, apuntan fuentes sanitarias.

Sacyl cree que existe un salto generacional importante entre los usuarios que utilizan la app ‘Sacyl Conecta’ para pedir cita, y los que ni la usan “ni jamás la van a utilizar”, que son los que llaman al centro de salud para gestionarla verbalmente. Es en este segundo grupo en el que se podría distorsionar la estadística.

Si utilizas la app, la demora para obtener una cita presencial es exactamente la misma que si la solicitas telefónica. No hay ventajas por el hecho de ser atendido por teléfono. En cambio, sí pueden existir diferencias cuando la cita se gestiona a través del propio centro de salud. Puede darse el caso de que un paciente llame para solicitar una cita y le informen de que tendrá que esperar un determinado número de días para ser visto por su médico, pero que si no le importa, el facultativo puede telefonearle a última hora de ese mismo día. También pueden existir algunos facultativos con excesivo grado de autoridad hasta el punto de imponer a sus pacientes cómo va a ser la forma de atenderles. “Es muy importante que el paciente nunca se vea influído para elegir un tipo de consulta que no es el que desea. Esto puede ser más fácil entre la gente mayor y es lo que tenemos que mitigar, aunque no resulta nada sencillo determinar si un paciente ha elegido la cita telefónica o se la han sugerido”, opinan.

Frente a los usuarios que voluntariamente seleccionan la cita telefónica a través de la app no se puede hacer mucho más. Si acaso una labor de concienciación de lo importante que es ser visto en persona por el facultativo. En cambio, Sacyl sí quiere actuar en relación a los pacientes que gestionan sus citas llamando al centro de salud. La Consejería ha remitido el mandato a todos los gerentes provinciales para que, a su vez, trasladen a los coordinadores de cada zona de salud la premisa de aumentar la presencialidad y que los médicos insistan a los pacientes para que se pasen por el centro de salud.

“Que nadie piense que esto es para cuadrar estadísticas. Somos sanitarios y sabemos que hay enfermedades imposibles de detectar a través del teléfono, pero que no se escaparían mediante una exploración física. Al enfermo hay que verle la cara”, insisten desde el paseo de Zorrilla.