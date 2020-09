Por qué el francés es una lengua en auge en Salamanca

Comienza un nuevo curso académico y con él la necesidad de acreditar el nivel de conocimiento de idiomas extranjeros. Desde el punto de vista de la formación académica, el alumnado es cada vez más consciente de la importancia de desarrollar las cuatro destrezas comunicativas, encaminadas a la obtención de certificación de niveles de conocimiento de una lengua extranjera, en este caso el francés; ya sea para realizar pruebas específicas, obtener una beca, participar en programas de movilidad, acceder a másteres y títulos propios de la Universidad, o bien para la búsqueda de empleo. Desde la perspectiva profesional, obtener una validación del nivel de lengua francesa es algo fundamental en el mundo empresarial, ya que supone saber comunicarse en la lengua que hablan 200 millones de personas en los cinco continentes. Sin duda alguna, hablar correctamente francés abre las puertas de las empresas en Francia y en todos los países francófonos (Canadá, Suiza, Bélgica y África).

En su afán por contribuir al estudio y la promoción de la lengua y la cultura francófonas, el Centro de examen oficial Delf-Dalf de la Universidad de Salamanca pone a disposición de la comunidad educativa y de todos los ciudadanos en general un centro de reconocimiento oficial de nivel en lengua francesa, homologado por el Ministerio de Educación Nacional de Francia, a través de su servicio de cooperación educativa: el FEI (France Education International). Dicho centro se ocupa del diseño y la gestión de una amplia gama de certificaciones de francés, entre ellos los exámenes Delf-Dalf. Con el Delf se consigue la acreditación oficial de los niveles de lengua A1, A2, B1 y B2. Mientras que El Dalf permite obtener la acreditación oficial para los niveles avanzados: C1 y C2. España cuenta con 35 centros de examen oficiales, entre los que se encuentra el de la Universidad de Salamanca, dirigido, desde su creación en 2013, por la profesora Ana Teresa González Hernández. El centro tiene su sede oficial en la secretaría del Departamento de Filología francesa de la Facultad de Filología, y cuenta con un excelente equipo de examinadores-evaluadores nativos y bilingües, debidamente acreditados, perteneciente en su mayoría al profesorado de dicho Departamento, único centro que imparte el Grado en Estudios franceses de la Comunidad de Castillla y Léon. Posee, pues, según señala su directora, “todas las garantías académicas y de recursos humanos para la gestión, coordinación y realización de los exámenes Delf-Dalf en Salamanca”.

Con su presencia, el Centro de examen oficial Delf-Dalf contribuye, de este modo, a ampliar la oferta de acreditación de diplomas de lenguas extranjeras de la Universidad de Salamanca, institución académica de referencia, no sólo en el ámbito de la promoción y la certificación del Español como lengua extranjera, sino también de otros idiomas como el francés. Si bien es importante subrayar que los exámenes Delf-Dalf no van dirigidos únicamente a los estudiantes universitarios, sino que se ofrecen igualmente a la comunidad educativa no universitaria y público en general. Como destaca la profesora González Hernández, “al tratarse de diplomas que garantizan una acreditación oficial, de validez permanente y reconocimiento internacional de los distintos niveles de Lengua Francesa establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), han tenido una gran acogida desde el primer momento entre la comunidad educativa universitaria y no universitaria. De ello da cuenta el incremento del número de inscripciones registradas cada año en las distintas convocatorias abiertas, lo que demuestra que el francés sigue estando entre las opciones más demandadas, después del inglés”. En cuanto a los resultados obtenidos tras la realización de las distintas pruebas de evaluación, las estadísticas son, en este sentido, muy positivas, ya que el porcentaje de candidatos que han superado el nivel de acreditación exigido es superior al 90% para el Delf y del 88% para el Dalf.

Referente a las convocatorias y plazos de inscripción, el Centro de examen oficial Delf-Dalf de la Universidad de Salamanca oferta cuatro convocatorias: Febrero, abril (exclusivamente para el Delf escolar) junio y octubre. En estos momentos se encuentra abierta la matrícula de la convocatoria de octubre para adultos y junior. A pesar de la situación provocada por el COVID, el objetivo es mantener la oferta de las cuatro convocatorias oficiales este curso. El proceso de inscripción será vía telemática.