¿Por qué el COVID se ceba con Salamanca?

Uno de cada cien salmantinos, más de 3.400, ha dado positivo en Covid-19, incidencia que duplica la nacional. Pero estos datos son tan solo una pequeña aproximación a la realidad de la pandemia. Los médicos de Atención Primaria han diagnosticado ya más de 9.600 casos de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad, pero a la mayoría no se les han hecho pruebas que lo confirmen. Otros muchos no han presentado síntomas o los han superado sin acudir al médico. Teniendo en cuenta solo aquellos que han dado positivo, Salamanca no es la provincia de Castilla y León con la mayor tasa de incidencia, Soria, Segovia y Ávila, la superan; pero, aun así, se encuentra entre las diez de toda España con más casos confirmados de coronavirus. Es uno de los territorios más golpeados por la pandemia en una región, Castilla y León, que, tras La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha, está a la cabeza en proporción de infectados. Todo ello se enmarca en el segundo país con mayor número de positivos de todo el mundo: España. Con 213.024 casos confirmados, tan solo es superada en número de casos por Estados Unidos (802.583), donde el porcentaje de población afectada es, según la estadística, mucho menor. Le siguen Italia (187.327), Alemania (145.694), Reino Unido (133.495) y Francia (119.151), según recoge el último informe epidemiológico del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Principal foco: La influencia de Madrid

Salamanca se convierte así en uno de los territorios más golpeados por el COVID-19. Pero, ¿por qué? Basta analizar el mapa que el Ministerio de Sanidad actualiza cada día para comprobar que las regiones con las máximas tasas de incidencia, superiores a 229 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, son aquellas que se encuentran en el entorno de Madrid. Así, Castilla-La Mancha, Castilla y León y también La Rioja. Y otras más alejadas, como Andalucía, Murcia o Cantabria, se han convertido en las menos golpeadas por la pandemia. La proximidad a la capital de España, que se convirtió en el primer foco de la enfermedad, entre otras razones, por ser la principal entrada aérea al país desde el extranjero, parece ser, por tanto, uno de los motivos.

Conforme a los datos del sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto Carlos III, Castilla y León, ha experimentado desde mediados de marzo hasta ahora un exceso de mortalidad, sin entrar en cuántos han sido por el virus, de casi un 160%, más de 3.000 muertes más de las que cabría esperar en condiciones normales; mientras que en otras como Andalucía o Murcia, apenas llega al 20%. Es la tercera región del país en la que mayor incremento se ha experimentado. Y en esta Comunidad, Salamanca ha estado hasta hace tan solo unos días a la cabeza en la cifra de fallecidos por coronavirus. Aunque Valladolid ostenta ya este negro récord, el impacto es mayor, de nuevo en Segovia y Soria si se tiene en cuenta su población.

Población envejecida: Quinta provincia con más mayores

Pero, ¿por qué en Salamanca se han perdido tantas vidas? Una de las razones a las que más apuntan los expertos es la elevada proporción de población de riesgo en un territorio en el que el virus se ha propagado tanto. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Salamanca es, al fin y al cabo, una de las cinco provincias españolas con más proporción de mayores de 65 años. Son el 26,41% de la población, y de ellos dos quintas partes superan los 80 años. Así, al menos, uno de cada cuatro habitantes es incluido, por este motivo, entre la población de riesgo.

Pero Orense y Lugo, incluso Zamora, tienen una proporción de mayores de 65 años superior a la provincia charra. ¿Por qué entonces en Salamanca se ha extendido más, y conllevado la pérdida de más vidas? Respecto a la provincia vecina, parece que la mayor recepción de turistas, principalmente madrileños -uno de cada cinco turistas que llega a Salamanca procede de la capital-, así como la mayor población flotante, vinculada principalmente a la Universidad -universitarios, Erasmus o estudiantes de español-, podría encontrarse entre los motivos.

Poca prevención

Por detrás de Afganistán o Botswana, un estudio independiente del centro de investigación internacional Deep Knowledge Group (DKG) ha situado al Gobierno de Pedro Sánchez como el peor país de Europa en el ranking de seguridad frente a la pandemia, una conclusión muy similar a la de otro ránking del Institute of Certified Management Accountants de Australia. En la misma línea , los datos preliminares de un estudio elaborado por el Instituto de Salud Carlos III sugiere que el COVID-19 ya circulaba por España a mediados de febrero, algo que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido después de que en la última semana de aquel mes asegurase que “en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad ni tenemos ningún caso actualmente”. España no estaba preparada para la pandemia, y eso facilitó la propagación, también en Salamanca.