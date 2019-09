J uan Figueroa, licenciado en Filosofía y Derecho por la Universidad de Salamanca . Ha seguido cursos de dirección de cine en Bordeaux (Francia), San Antonio de los Baños (Cuba) y São Paulo (Brasil) con Buddhadev Dasgupta. Desarrolla su carrera artística entre Brasil y España. Ha dirigido numerosos filmes experimentales y cortometrajes como Capriccio (2012), Auto de Fe (2007), Molino Individuo (2006), Domingo 23 de Octubre (2005), La Llave (1995). Pero quizás su mejor trabajo haya sido el ensayo documental Fazedor de Montanhas (Brasil-España 2008) que acumula numerosos premios nacionales e internacionales. Juan Figueroa dio el salto al largometraje en el año 2011 con Animal Piedra, film protagonizado por el escultor Severiano Grande, que se rodó íntegramente en la provincia de Salamanca y que también contó con la colaboración de Salamanca Film Commission. Hekatombe, protagonizado por el pintor Ramiro Tapia, en fase de postproducción, y No Persona, documental que está rodando en Brasil, son sus más recientes trabajos.

El maestro zamorano Andrés Vázquez, protagonista de Sobrenatural, ha asumido y cumplido a la perfección el papel que se le asigna, no obstante, el matador no es la primera vez que se enfrenta a una cámara. Protagonizó Yo he visto a la muerte (1965) de José María Forqué, y Tú solo (1984) de Teo Escamilla. Y además rodó algunas secuencias para un programa de la ABC, dirigido por Orson Welles, quien fue gran amigo del matador, y llegó a escribir un guión que dejó incompleto sobre la vida de Juan Belmonte, que protagonizaría Andrés Vázquez.

Además del estreno del 1 de octubre, el público madrileño también podrá disfrutar de la película en Matadero el 4, 5 y 6 de octubre en la sala Borau. Los pases de la película en Matadero suponen un importante reconocimiento a la trayectoria de Juan Figueroa, posiblemente uno de los grandes estandartes del cine de arte y ensayo del panorama audiovisual español.

El trabajo ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca a través de Salamanca Film Commission en materia de localizaciones, producción, logística, información y una pequeña ayuda económica de la Junta de Castilla y León.