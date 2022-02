Policías contra los riesgos de la red en colegios salmantinos

Más allá de sus tareas propias diarias relacionadas con la seguridad ciudadana, un grupo de once policías locales de Salamanca lleva más de dos años implicado de forma voluntaria en prevenir a los niños, adolescentes y familias sobre los peligros y riesgos de internet y las redes sociales. Una labor con la que han batido récord de charlas a nivel nacional como colaboradores del Incibe (el Instituto Nacional de Ciberseguridad), lo que les ha hecho valedores del más reciente reconocimiento a los mejores cibercooperantes de España por su esfuerzo colectivo. Son el equipo de “Policías 3.0”, pionero entre las policías locales.

Su uniforme les delata al llegar al aula de 1º de Primaria de uno de los colegios de la ciudad, en este caso Maristas. “¡Son policías! Los que nos ayudan a estar sanos y salvos”, reconoce espontáneamente una de los pequeñas de 6 años. “Si nos perdemos, los policías nos ayudan a volver con nuestros padres”, comenta acertadamente otro compañero. Loli Santos, la directora, explica a los escolares que esta vez los agentes vienen a hablarles de que no todo lo que hay en internet es bueno.

Los agentes realizan un primer cuestionario oral para comprobar el acceso a las pantallas de los menores. Casi todos levantan la mano cuando se les pregunta si disponen de tablet y media docena admite que, además, posee un teléfono móvil propio, pese a que sólo tienen 6 años. Algunos juegan a la videoconsola con sus familiares y uno reconoce que en el juego de fútbol compite con otro jugador “en línea” desconocido.

El policía les pregunta entonces: “¿Si va un desconocido a la puerta del colegio y os ofrece un caramelo muy rico, qué hacéis?”. “No lo cogemos porque puede raptarnos”, responde con rapidez un alumno. “Pues lo mismo sucede en internet, no se debe hablar con desconocidos por los chats de los videojuegos y menos aún insultar”, les advierte el agente, que también les propone firmar un “contrato-pacto” con sus padres y madres para establecer el tiempo de uso de pantallas al día, con el fin de evitar una adicción que les lleve a dejar de lado a sus amigos y sus estudios.

El inspector Germán Michael es el promotor del grupo de “Policías 3.0”. Él era cibercooperante voluntario del Incibe y decidió plantear a sus superiores en la Policía Local la posibilidad de extender esa labor preventiva sobre internet con más agentes y de forma organizada. La idea se convirtió en realidad y las charlas del inspector, un oficial y nueve agentes (que alcanzan las 300 anuales e incluso virtuales en pandemia) han pasado a formar parte de la formación a centros escolares que ofrece la Fundación Ciudad de Saberes, aunque los colegios, Ampas y asociaciones pueden solicitar conferencias a través del Incibe, el Registro General del Ayuntamiento y de Castilla y León Digital.

Los agentes, acreditados y formados por el Incibe y que cuentan con el título de “competentes digitales”, ya trabajan en ampliar su grupo ante el volumen de charlas.

“Tenemos talleres adaptados a las edades: de 5 a 8 años, de 9 a 13 años, más de 14 años y familias. Todo con material y diapositivas que nos facilita el Incibe. Es importante empezar a prevenir a edades muy tempranas porque tienen acceso a la tecnología muchas veces sin ningún control”, reconoce el inspector Germán Michael, que admite que ven muchas familias que controlan el “entorno físico de sus hijos pero no el virtual” y no tienen una percepción del riesgo de internet y las redes sociales. “No dejan salir solos a sus hijos, se aseguran de quiénes son sus amigos pero en internet no se dan cuenta del riesgo de que hablen en videojuegos, como el ‘Fornite’, con personas que no conocen de nada, algo que aprovechan muchos pederastas”, advierte el inspector. En las charlas a adolescentes, donde se trata más el sexting (enviar fotos y vídeos de contenido erótico), el grooming (engaño de pederastas) o el acoso, los agentes apuestan por poner sobre la mesa las historias reales “más impactantes” de menores acosados que han terminado suicidándose o chicas violadas o asesinadas por delicuentes que contactaron con ellas por redes sociales.