La Policía Local impone 26 multas por incumplir la 'parada exprés' Las sanciones se han impuesto en los entornos escolares por la conocida 'doble fila'. Se imponen sanciones desde octubre, tras la fase informativa desde el inicio del curso. 14 centros tienen planes especiales al encontrarse en entornos de intenso tráfico

Belén Hernández Salamanca Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:14 Comenta Compartir

La Policía Local ha tramitado 26 sanciones dentro del dispositivo de control del tráfico en los entornos escolares desde que comenzó el curso escolar el pasado 9 de septiembre, en concreto desde que finalizó a finales de septiembre la fase informativa. Se trata de infracciones por aparcar en doble fila o en zonas no autorizadas, una práctica que puede poner en riesgo la seguridad de los peatones y retrasar la circulación en las vías próximas a los centros educativos. Estas sanciones se enmarcan en el plan 'Despedida segura', impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca con el objetivo de ordenar los accesos a los colegios y garantizar la seguridad de los menores.

La iniciativa contempló una primera fase informativa, en la que los agentes explicaron a los centros cómo usar las zonas habilitadas para dejar o recoger a los alumnos, y una segunda fase correctiva, que implica sanciones a los conductores reincidentes o a quienes ignoran las indicaciones. Durante las primeras semanas de septiembre, la actuación policial se centró en la labor pedagógica, pero, una vez finalizado el periodo de adaptación y con la intensificación del tráfico a partir del 1 de octubre, el plan ha entrado plenamente en su fase de control y sanción.

Acciones en 14 centros

Aunque la vigilancia se realiza en todos los colegios de la capital, el dispositivo se refuerza en 14 centros en los que tradicionalmente se registran más problemas de tráfico y estacionamiento indebido. En ellos, la Policía Local lleva a cabo controles específicos en los horarios de entrada y salida, con el fin de garantizar la seguridad de los escolares y la fluidez de la circulación.

El plan incluye dos modalidades de parada temporal. La primera, conocida como 'Besa y vete', permite detener el vehículo entre 30 y 60 segundos, sin bajarse, sin apagar el motor y sin generar doble fila. Su objetivo es facilitar una bajada rápida y segura de los alumnos. La segunda modalidad, 'Besa y camina', permite una parada más prolongada, de cinco a diez minutos, pensada para los niños más pequeños o con necesidades específicas que requieren ser acompañados hasta la puerta del centro.

Estas zonas están señalizadas y situadas en calles de menor tráfico, con el fin de evitar retenciones y conflictos entre peatones y vehículos. Además, la Policía Local ha facilitado a cada centro instrucciones específicas sobre cómo gestionar el acceso de vehículos y los itinerarios peatonales más seguros.

Cabe recordar que octubre marcó un punto de inflexión en la movilidad urbana: al terminar la jornada reducida en Infantil y Primaria y comenzar las actividades extraescolares, el tráfico aumenta de forma notable en las primeras y últimas horas del día. Esta circunstancia, unida al regreso pleno de la actividad laboral, incrementa la presión sobre los entornos escolares, lo que obliga a reforzar la vigilancia.

El Ayuntamiento recuerda que estas medidas no tienen carácter recaudatorio, sino preventivo y educativo. Su finalidad es evitar accidentes y mejorar la convivencia entre peatones y conductores en zonas especialmente sensibles. El concejal de Tráfico y Seguridad, junto a la Jefatura de la Policía Local, subraya que la colaboración de las familias es esencial para el éxito del plan e insiste en que el cumplimiento de las normas no solo evita sanciones, sino que protege a los menores y facilita la movilidad urbana.