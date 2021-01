Polémica por la presunta participación de una candidata del PSOE de Salamanca en la fiesta ilegal de la calle Toro

La fiesta ilegal celebrada el pasado 27 de diciembre en dos locales de las calles Toro y Azafranal de la capital salmantina sigue trayendo cola. Después de conocerse que las sanciones para los implicados van desde los 3.000 a los 15.000 euros, este lunes se ha conocido que una candidata del PSOE de Salamanca podría estar entre los participantes. Se trata de Sarah Pérez Santaolalla, número 22 en la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales al Ayuntamiento de Salamanca y presidenta de la asociación Jóvenes Vecinos de la capital charra.

Sobre estos hechos, el secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, reconoce no saber nada al respecto: “Es la primera noticia que tengo”. Y admite que en cualquier caso se valorará el caso y se abrirá un expediente que tendrá que ser estudiado por el comité ético del partido.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, también admite que no ha recibido ningún tipo de confirmación sobre este asunto, pero lo da por hecho publicando un tuit en sus redes sociales, en el que pide que las sanciones sean “ejemplares”. Además, me comenta que tienen que comprobar si estaba afiliada al partido y que en ese caso se abrirá una investigación, y recuerda que no ocupa ningún cargo orgánico dentro del PSOE. Asimismo, admite que el hecho de que Santaolalla estuviera en esa fiesta es “responsabilidad individual y no en representación del partido”.