Un podólogo sentencia las chanclas con calcetines: «Es perjudicial y desastroso para los pies»

Con la llegada del verano, es igual de importante mantener el estilo con un zapato determinado que saber qué calzado es el mejor para nuestros pies. En este caso, la elección puede marcar la diferencia para nuestra salud. Para los hombres, las alpargatas, los mocasines de verano y los náuticos son las opciones más recomendables. En el caso de las mujeres, las sandalias, las manoletinas, las merceditas y los tacones mini han ganado protagonismo, sin dejar de lado las clásicas cuñas de esparto que nunca pasan de moda. Entre las tendencias más juveniles y unisex, ganan protagonismo modelos como las Birkenstock y las Natural, así como las chanclas con doble correa. Sin embargo, no todos los calzados veraniegos valen.

Según Roberto Martínez del Río, podólogo de profesión, elegir un calzado idóneo puede ayudarte a evitar dolores como juanetes, dedos en garra, uñas negras o incluso fascitis plantar, por eso «lo ideal es que el pie transpire, pero que vaya bien sujeto», apuntaba.

Siempre se ha pensado que las alpargatas o las sandalias son una opción recomendable para la temporada veraniega; sin embargo, no es del todo cierto. Es verdad que gracias a este calzado el pie respira, pero al no estar sujeto al tobillo, su uso prolongado puede ser perjudicial. Por ese mismo motivo, las chanclas de dedo tampoco son recomendables. «Cuando el calzado sujeta constantemente el pie, este apenas trabaja, y así los dedos no están en garra y evitamos las malformaciones», añadía.

Aunque sea más cómodo arrastrar las alpargatas o utilizar los nuevos tacones mini, esto puede acarrear consecuencias negativas a la larga. «Cuando caminamos con calzado abierto por detrás, y encima suelto, el pie hace un movimiento de roll-out, como nosotros decimos. Eso significa que el pie tiene que hacer un esfuerzo extra para agarrarlo y eso puede generar dolor con el tiempo», explicaba.

Además, Roberto ha hecho hincapié en otro aspecto importante, como es la distancia entre los dedos y la puntera del calzado, que muchas veces se ignora pero es igual de importante que un calzado bien sujeto. «Debe haber al menos medio centímetro de separación para evitar que las uñas choquen con la parte delantera del zapato». Con ello, se evitan los hematomas subungueales —lo que es lo mismo que las famosas uñas negras— y el engrosamiento de la uña. Por eso, según él, es importante evitar zapatillas como las Converse o las Natural, que están tan de moda entre los jóvenes.

A su vez, dentro de las tendencias juveniles, usar chanclas con calcetines, además de no estar muy adecuadas a la temporada, como mencionaba, lo definía como una «moda muy perjudicial a la vez que desastrosa para los pies».

Finalmente, en cuanto a personas con problemas como fascitis plantar, juanetes o pies planos, explica que un zapato abierto por detrás podría agravar notablemente sus consecuencias. «Es cierto que cada caso hay que estudiarlo, evidentemente, pero un buen calzado debe tener sujeción, una base firme y, en algunos casos, un leve desnivel entre el talón y la punta, lo que se conoce como drop, que ayuda a mejorar la pisada», aclaraba.

Por eso, este verano cuidar los pies y mantener el estilo no debe ser algo opuesto, sino una combinación necesaria para cualquier outfit. Antes de escoger, hay que saber que un buen calzado no solo tiene que ver con la estética, sino también con la prevención. En lugar de dejarnos llevar por las modas, los expertos insisten en utilizar calzados que permitan al pie respirar a la par que estén bien sujetos al tobillo, para así evitar los dolores.

Los zapatos más usados, al detalle

Zuecos: cada vez están más de moda entre los jóvenes. Modelos como las Birkenstock son muy habituales en el estilo juvenil; no obstante, muchos no saben que son perjudiciales para nuestra salud, ya que el pie tiene que hacer un esfuerzo extra para agarrarlas y eso puede generar dolor con el tiempo.

Cuñas de esparto: son unos zapatos muy recurrentes durante el verano, pero cuidado: es importante que el desnivel entre talón y punta sea leve. Si es muy pronunciado, no ayuda a mejorar la pisada.

Sandalias: esta opción es perfecta, independientemente del género. Existen diferentes modelos y colores, todos ellos divinos para complementar el outfit. Además, el pie está bien sujeto al tobillo, cerrado por detrás y puede respirar sin problema.

Alpargatas: es el modelo ideal para los hombres en verano, ya que el pie transpira y se trata de un calzado cerrado por detrás. Quitarse la parte de atrás puede generar malformaciones.