Podemos compara la violencia callejera con algunas actuaciones policiales e IU pide votar la jefatura del Estado

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes una moción presentada de forma conjunta por el Grupo Popular y Cs, que ha contado con el apoyo del PSOE, el edil no adscrito Ricardo Ortiz, la edil de Podemos, Carmen Díez, mientras que Virginia Carrera (IU) se ha abstenido.

La aprobación se ha llevado a cabo tras un tenso debate en el que el portavoz del Grupo Popular, Fernando Rodríguez, criticó las manifestaciones de Pablo Echenique (Unidas Podemos) “amparando y jalendo a quienes realizaron estos compartamientos”, así como reafirmar “la calidad democrática de nuestro país, puesta en entredicho por algunos miembros del Gobierno”. Esta afirmación provocó el malestar de la concejal de Podemos, Carmen Díez, quien expresó que su grupo dice “no a la violencia. Me parece un ataque gratuito de Fernando Rodríguez, porque el señor Echenique se ha manifestado en contra”, dijo la edil del Grupo Mixto, quien acto seguido puso en el mismo nivel estos actos, que incluyeron acciones violentas, con otras, “porque violencia también es perder un ojo en una manifestación, violencia son algunas actuaciones policiales que hay que investigar, así como algunas actuaciones de la Policía en Salamanca, como que se construya un hotel de forma ilegal y no den solución”, para solicitar más tarde que Fernando Rodríguez retire sus alusiones a Echenique, “porque no es cierta”.

Por su parte, Virginia Carrera justificó su abstención porque si “no habrá calidad democrática plena hasta que la ciudadanía no pueda votar la jefatura del Estado”.

El portavoz del PSOE, José Luis Mateos, criticó las actuaciones violentas pero dijo que PP y Cs presentaban esta moción para ocultar su desastre en Cataluña