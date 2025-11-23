Un poco menos invisibles La Universidad de Salamanca y el popular barrio de Pizarrales se unen para recuperar la memoria de las mujeres invisibilizadas

M. B. Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

En Pizarrales, un barrio obrero de tradición reivindicativa, la memoria se está transformando en un proyecto de futuro. Las Invisibles de Pizarrales no son una asociación ni un colectivo oficial: son un movimiento vivo, de participación activa ciudadana, como se autodefinen. Pero lo sorprendente es que, junto a las vecinas, hay profesoras universitarias que se han integrado de tal forma que ya se consideran «pizarraleñas de adopción».

De esta alianza entre el barrio y la Universidad de Salamanca han surgido libros, exposiciones, talleres, rutas y ahora un tercer proyecto que sigue rescatando historias de mujeres que hicieron barrio cuando nadie las miraba. Pizarrales se convierte, así, en un caso único de comunidad y universidad creciendo juntas.

«Yo ya me siento parte de este barrio», reconoce Lourdes Moro, una de las profesoras del proyecto. Es una frase sencilla, pero resume lo que ha ocurrido en Pizarrales desde 2023: la universidad ha salido del campus y ha encontrado sitio en un movimiento vecinal que la ha adoptado como propia.

«No somos una asociación ni queremos serlo. Somos un colectivo libre, independiente, que decide todo por unanimidad», explican. Esa independencia les permite moverse rápido, adaptarse y, sobre todo, mantener un espíritu horizontal que ha sido clave en su crecimiento.

Todo empezó en un club de lectura de la Biblioteca Popular de Pizarrales. Allí llegó un libro de lectura fácil sobre mujeres históricas invisibilizadas. La idea se encendió sola: ¿y si hacemos lo mismo, pero con las mujeres de nuestro barrio? Aquella chispa prendió rápido. Vecinas con memoria viva, profesoras del área de Antropología, jóvenes, personas de Asprodes, el equipo de Plan B… Todos aportaron algo y el proyecto se convirtió en una experiencia de ciencia ciudadana que sorprendió incluso a quienes participaban.

Entrevistas, transcripciones, análisis riguroso de las historias: se trabajó con método, pero también con emoción. El resultado fue un libro y una exposición que desbordaron todas las expectativas. Recuerdan que en la presentación había más gente escuchando por las ventanas que dentro del local. Ese día, cuentan, entendieron que estaban construyendo algo más grande de lo que imaginaban.

Lo habitual en cualquier movimiento ciudadano es que la participación disminuya con el tiempo. En Las Invisibles ocurre justo lo contrario: «Cada vez somos más y cada vez tenemos más trabajo», explican. Tras el primer libro llegó el segundo proyecto: Pizarrales Cuida, una mirada al barrio desde la perspectiva de los cuidados. Intervinieron un solar abandonado, organizaron una jornada completa en la calle y llenaron el espacio con una exposición sobre fortalezas y debilidades de la comunidad. El barrio respondió. Mucha gente decidió acercarse, y muchas más historias surgieron de forma espontánea.

Desde entonces, Las Invisibles participan en charlas, talleres, institutos, congresos, centros cívicos, pueblos… Han sido pregoneras de las fiestas, han llevado su exposición a Murcia, han presentado el proyecto en foros académicos y colaboran con colegios del barrio para que los niños y niñas conozcan su propia historia.

Ahora trabajan en su tercer proyecto, que es, en cierto modo, la segunda parte del libro: recuperar la memoria de mujeres que tuvieron tiendas, mercerías, oficios pequeños pero esenciales, o que simplemente ocuparon un lugar significativo en la vida cotidiana del barrio. Tienen ya unas veinte historias preseleccionadas. Este proyecto ha unido a generaciones, saberes y «mundos» que normalmente no coinciden. Pero en esta ocasión, aseguran: «Estamos tejiendo una red muy importante».