«La Plaza Mayor es un escenario mágico y el ambiente es único, será una cita inolvidable» Con más de 30 años de carrera, Dani Moreno habla antes de su actuación en la Plaza Mayor de la evolución de la música y cómo afronta compartir escenario con San Bernardino

El Dj Dani Moreno 'El Gallo' durante una de las sesiones de Los40 Sessions.

EÑE / Paula Zorita Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:00

Dani Moreno, más conocido como El Gallo, aterriza en Salamanca con la misma energía que cada mañana contagia a miles de oyentes en Anda Ya! el morning show líder de Los40. Con más de tres décadas de carrera, el locutor y DJ barcelonés sigue disfrutando de cada sesión de cabina como si fuera la primera vez.

Este miércoles 10, a partir de las 22:00 horas, hará vibrar la Plaza Mayor de Salamanca en una cita muy especial de Los40 Sessions, compartiendo escenario con su inseparable compañero San Bernardino. Antes de poner a bailar a la ciudad entera, charla con LA GACETA sobre sus orígenes, la evolución de la música y la magia de un público entregado.

Dani, empezó en la radio y en la música hace ya más de dos décadas. ¿Qué recuerdos guarda de sus primeros pasos en este mundo?

–Este mes de mayo de 2026 se cumplen más de 30 años desde que empecé de manera profesional. Es un número que impresiona porque, cuando echo la vista atrás, veo todo lo que ha pasado. Arranqué en una emisora municipal, trabajando desde abajo, aprendiendo de todo y sin imaginar que llegaría hasta aquí.

¿Y cómo se produjo ese salto al gran público?

–En 1996 participé en el concurso de DJs de Los40, que además fue la última edición que se celebró. Ganar ese premio me cambió la vida: me dio la oportunidad de dar la vuelta al mundo, de empezar a sonar en emisoras importantes y de descubrir lo que era la radio a gran escala. Recuerdo que el martes siguiente ya estaba haciendo suplencias, y prácticamente no me dejaron irme: enlacé toda la temporada con las vacaciones de los demás. Fue el inicio de un camino que me llevó a Los40 Cataluña y, más tarde, a consolidarme en Anda Ya! donde llevo ya doce temporadas.

Ha liderado programas icónicos como El Gallo Máximo y actualmente Anda Ya! ¿Qué diferencias encuentra entre presentar radio en sus inicios y hacerlo hoy en día?

–La diferencia es enorme. En mis inicios yo trabajaba solo, era un hombre orquesta: lo hacía todo, decidía todo y nadie me decía nada. En Anda Ya! somos doce personas y cada uno tiene su parcela muy bien definida. Eso implica ser más flexible, adaptarse al equipo y a un engranaje que funciona como un reloj.

¿Y qué le aporta esa dinámica de equipo respecto a la etapa en la que trabajaba en solitario?

–La verdad es que he disfrutado en las dos fases. En solitario tenía una libertad absoluta y me divertía mucho. Pero ahora, con un equipo tan grande, la radio se convierte en algo coral y enriquecedor. Además, Anda Ya! acaba de cumplir treinta años de liderazgo imbatido y ser parte de ese éxito colectivo es un privilegio.

Los40 Sessions se han convertido en un referente de la música en directo. ¿Cómo describiría su experiencia en estos eventos junto a otros DJs como San Bernardino?

–Es un auténtico privilegio. Conozco a la mayoría de DJs desde hace muchos años y hay una compenetración increíble. Hace poco estuvimos en Bilbao con 20.000 personas, luego en San Sebastián de los Reyes, y la conexión con el público fue brutal. Compartir cabina con compañeros como San Bernardino es casi un regalo. Sabemos cómo transmitir esa energía que convierte una noche en inolvidable.

¿Qué diferencia aporta un formato de sesión frente a un concierto más clásico?

–La sesión de un DJ es todo el rato «arriba». Es intensidad constante, con los grandes éxitos del verano, pero también recuperando temas de hace cinco o diez años que todo el mundo recuerda y con el que la gente se vuelve loca bailando. Ese equilibrio hace que el público no deje de saltar ni un minuto.

¿Qué aporta cada DJ a la sesión cuando comparten cabina y cómo se coordinan para mantener la energía del público?

–Con San Bernardino la compenetración es total. Hemos pinchado juntos en tantísimos lugares que prácticamente no necesitamos hablar. Antes de salir nos organizamos lo justo y, a partir de ahí, todo es improvisación y confianza. Sabemos qué funciona, qué temas levantarán a la gente y cómo alternarnos para que la sesión no decaiga.

Ha vivido varias etapas musicales: dance, reguetón, pop… Desde sus comienzos hasta hoy, ¿cómo percibe que ha cambiado la música?

–La música es cíclica. Muchas veces se dice que lo de antes era mejor, pero yo creo que cada etapa tiene su magia. En Máxima FM viví la época dorada del dance, con cifras estratosféricas. Ahora predominan otros estilos, pero lo bonito es que conocemos todo ese recorrido y podemos mezclarlo en nuestras sesiones.

¿Eso les obliga a ser más flexibles cuando pinchan en eventos multitudinarios?

–Totalmente. Cuando tienes delante a 25.000 personas, no puedes quedarte en un solo estilo. Hay que equilibrar reguetón, dance, pop, mashups… que todo el mundo se sienta parte de la fiesta. Nuestra técnica incluye mezclar varias canciones en un mismo corte para mantener el ritmo y sorprender al público. Esa flexibilidad es clave.

¿Y qué diferencias ve en la forma de disfrutar la música entre el público de hace 20 años y el actual?

–Depende mucho del lugar. Hace años hacía más salas y discotecas, ahora sobre todo festivales y grandes eventos de Los40. En una discoteca la experiencia es más personalizada, el público es exigente y especializado. En cambio, en un festival se crea una atmósfera colectiva: da igual si eres un purista del techno, cuando suena La Morocha acabas cantando y saltando porque te dejas llevar por la energía del momento.

La tecnología también ha transformado el trabajo del DJ. ¿Cómo lo ha vivido en primera persona?

–He vivido todas las fases. Empecé cargando dos maletas enormes de vinilos y preparando sesiones con muchísimo cuidado. Incluso llegué a perder maletas enteras en un avión. Luego pasamos a los CDs, después al pen drive y ahora viajo con 8.000 canciones en un bolsillo. Es impensable que me falte un tema, y esa comodidad nos da libertad para centrarnos en la conexión con la gente.

Cuando mira al público en un evento como el de Salamanca, ¿qué es lo que más le impacta de su reacción y energía?

–La Plaza Mayor de Salamanca es un escenario mágico. Ya la conozco y sé que el ambiente es único. Lo que más me emociona es ver a la gente saltando sin parar, disfrutando como si no hubiera mañana. Voy a pinchar el primero, pero no podía perderme esta cita porque sé que será inolvidable. Mi objetivo es que todos se lo pasen increíble y se lleven un recuerdo que dure mucho más allá de esa noche.