El plan del Ministerio para el centro de inmigrantes: «Al sustituir camas individuales por literas la ocupación final se duplicará» Eliminará salas de estar para ganar espacio en los dormitorios y desmantelará las cocinas, y la enfermería la utilizará como zona de cuarentena

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El proyecto de la Secretaría de Estado de Migraciones para convertir la antigua residencia de mayores de San Juan de Sahagún en centro de inmigrantes busca optimizar todo lo posible las instalaciones que se encuentran bastante deterioradas. Así, señala que «las necesidades de la nueva residencia temporal de inmigrantes son las mismas que las de las anteriores residencias, aunque al sustituir las camas individuales las camas individuales por literas la ocupación final se duplica».

Precisamente para que en el complejo en el que hasta 2023 se alojaban 133 mayores pueda albergar hasta 460 inmigrantes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones especifica que se eliminarán las salas de estar de cada planta, añadiendo la mitad de su superficie a cada una de las habitaciones contiguas. En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el departamento de Elma Saiz disminuirá el tamaño de la lavandería y se dotará de pilas lavadero accesibles a los usuarios por ser «más acorde con sus costumbres», según asegura literalmente.

Dentro de la redistribución de espacios que plantea el Ministerio, también se desmantelarán las antiguas cocinas dado que la previsión es que, cuando se convierta en centro de acogida de inmigrantes, la comida se reciba a través de un servicio de catering. Sí se mantendrá intacta la zona de enfermería y cuidados paliativos, puesto que «se destinará sin cambios a zona de cuarentena, por si ello fuese necesario».

El proyecto reconoce que el edificio no satisface completamente las condiciones básicas de accesibilidad. También establece la necesidad de acometer una intervención para que la escalera cumpla la normativa de incendios.