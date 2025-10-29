Plan General 3.0: garajes eléctricos XXL y pisos aptos para teletrabajar

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El Plan General de Ordenación Urbana se adapta al siglo XXI. La Comisión de Fomento y Urbanismo aprobó ayer la modificación de varios apartados del extenso documento jurídico y estratégico que establece las normas para el desarrollo de la ciudad. Con su reformulación, las viviendas se ajustan a las nuevas formas de vida: se facilita el teletrabajo, se elimina la obligación de incluir bidé —ya en desuso—, se incorporan vestidores y las plazas de garaje deberán ser más amplias y con cargador. El tamaño estándar pasa a ser 15 cm. más ancho y hasta medio metro más largo (500 cm. de largo por 240 cm. de ancho), aunque de forma excepcional podrán habilitarse espacios para vehículos más pequeños, (450 cm. por 225 cm.).

Asimismo, y ante el incremento del tamaño de los vehículos actuales, se amplían las dimensiones mínimas de las calles de acceso a los garajes. Los cambios regulan, además, la tendencia de transformar locales comerciales en aparcamientos como vía de supervivencia ante la crisis del sector. En estos casos, la norma establece que no se reduzcan plazas en la vía pública: cada nuevo vado deberá compensarse con una plaza adicional respecto a las que se eliminen, lo que impide la conversión de un local para un solo vehículo. Las modificaciones del PGOU adaptan las viviendas. Se introduce la figura del apartamento, se suprime la obligatoriedad del bidé en los baños y se regulan los espacios destinados a teletrabajo, que podrán tener dimensiones menores que las de los dormitorios, así como los vestidores en los cuartos. Por otra parte, se autoriza que las viviendas de tres o más habitaciones puedan integrar la cocina en el salón, una opción que hasta ahora solo se permitía en pisos de menor tamaño. Este cambio responde a las nuevas preferencias sociales y a los avances tecnológicos en electrodomésticos que reducen ruido y olores. Siguiendo la tendencia del trabajo en casa, se flexibilizan los requisitos para instalar un despacho profesional sin que la vivienda pierda su carácter residencial. Por último, se redefine el concepto de edificio y de promoción completa para que los portales de un mismo bloque tomen decisiones independientes y accedan a ayudas.