Plan de choque para pagar a los médicos que operen por la tarde y reducir las listas

Los responsables de los hospitales de Castilla y León consideran que el efecto de la pandemia sobre la listas de espera ya no tiene solución si no se aplican medidas extraordinarias.

Durante las reuniones mantenidas con la Consejería de Sanidad -antes de que comenzara la campaña electoral- se acordó la necesidad de aplicar un plan de choque, sea cual sea el partido que gobierne Castilla y León después de las elecciones.

El plan que se maneja actualmente se centra en pagar a los equipos quirúrgicos que se ofrezcan voluntarios para operar por las tardes, como ya se está haciendo con los médicos que pasan consulta en los centros de salud. Se trata de una información que ya circula entre los profesionales del Hospital de Salamanca y que, por el momento, está siendo bien acogida.

Antes de que comenzara la campaña electoral, el nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, mantuvo reuniones con la Junta técnico-asistencial de los hospitales de Sacyl. La intención era conocer cuáles son las principales necesidades de los centros pero -según apuntan los sanitarios del Hospital- ya habría dejado caer que va a ser necesario multiplicar la actividad. Hay dos formas de hacerlo: contratando paquetes de cirugías con la sanidad privada o pagando ese dinero extra a los propios trabajadores de Sacyl.

No quiere decir que se vaya a renunciar a la sanidad privada -Castilla y León es la comunidad que menos se apoya en la privada-, pero a ser posible se va a apostar por sacar más provecho, no solo a los profesionales propios, sino a toda la costosa tecnología que se ha comprado en los últimos años y que -entienden en Sacyl- no puede quedar apagada a partir de las 15:00 de la tarde.

Del mismo modo que se ha hecho con Atención Primaria, los pagos por trabajar por la tarde tendrían dos premisas: que sea algo voluntario y, sobre todo, que exista la garantía de que esos profesionales han sido totalmente eficientes durante su jornada ordinaria. Es decir, se marcarían unos indicadores de rendimiento para evitar la temida picaresca: que un profesional se acomode por la mañana, no rinda al máximo, y encima cobre por acudir por la tarde.

Los criterios serán “exigentes y objetivos”, según se les avanzó a los profesionales salmantinos, y serán aplicables tanto para médicos, como enfermeras, celadores, técnicos, etc.

“Lo que nos han dicho es que hay que actuar lo antes posible, pero en lo que se pone en marcha este proyecto hay que ampliar al máximo el rendimiento por las mañanas”, señalan fuentes sanitarias.

Antes de activar el plan de choque hay que cumplir con un imponderable y es la negociación con los sindicatos. Un tira y afloja para determinar cuánto debe cobrar un médico -y el resto de sanitarios- que trabaje por la tarde y qué cantidad de trabajo se le puede exigir por estos pagos. El dinero que le puede costar a la Junta de Castilla este proyecto es muy elevado, pero a nivel interno se ha llegado a la conclusión de que se ha alcanzado un punto en el que si no se aplican medidas extraordinarias no hay solución. Aunque se rindiera al 100% por las mañanas, harían falta las tardes para atender el excedente de pacientes.

De hecho, el plan no está pensado para funcionar durante un par de meses y después retirarlo, sino que habría que consolidarlo aunque luego baje de intensidad. Es decir, para evitar que las listas se normalicen y vuelvan a dispararse a la vuelta del verano, Sacyl querría mantener los turnos extra de tarde durante todo el año, aunque con menos demanda cuando la situación de las listas se estabilice.