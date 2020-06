Cada vez que abre su restaurante en la avenida Saavedra y Fajardo, se encuentra con decenas de guantes y plásticos que se amontonan en el salón de su restaurante. Con las actuales restricciones tiene que mantener las puertas abiertas, por lo que el aire empuja hasta su interior los plásticos de aquellos que optan por lanzar las protecciones a la calle después de haberlas usado, o bien no se aseguran que haya caído en las papeleras. "El día bueno retiro 15 o 20 guantes, pero es que ayer ya han sido 40 y no he podido más", explica Lorenzo Sánchez, responsable de un establecimiento de restauración que durante estos días está volviendo a retomar la actividad. Las acciones incívicas de los ciudadanos ya le ha obligado a llamar en varias ocasiones a los agentes de la Policía Local para pedir que se impidieran estas acciones.

Precisamente, la higiene es uno de los principales requisitos que tienen en cuenta los clientes a la hora de elegir un establecimiento para salir a comer. "Si está un cliente y de repente entra un guante por la puerta, mientras se están comiendo un chuletón no es nada agradable", detalla este empresario. Y es que, según precisa, de poco vale que se haga una labor completa de higiene si los clientes se encuentran con esos desagradables plásticos "que pueden estar contaminados o no". Por ello, plantea a las personas que hacen uso de los guantes de un solo uso que se aseguren de tirarlos en contenedores o papeleras con tapa para evitar que salgan volando a la menor corriente de aire.

Tal y como había denunciado este periódico, otra de las acciones incívicas que se repiten es el lanzamiento de las mascarillas desechables a la calle una vez utilizadas. Se pueden encontrar en cualquier punto de la ciudad ignorando el riesgo de contagio que puede suponer para las personas que se topen con ellas. Por eso, sorprende ver estos productos usados abandonados en medio de la calle. Ayer, un ejemplo más se vio en Filiberto Villalobos con la presencia de protecciones quirúrgicas arrojadas en medio de la acera, pero no es difícil encontrarlo en cualquier calle tal y como se demostró desde que arrancó la obligatoriedad.