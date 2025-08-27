Los pisos compartidos se disparan en Salamanca La demanda aumenta un 20%. El precio medio del alquiler de una habitación es de 300 euros en la capital salmantina

Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025

El inicio del curso universitario está a la vuelta de la esquina. Eso hace que sean muchos los estudiantes que lleguen a la ciudad procedentes de otros puntos de la región e incluso del país. Por ello, los pisos de alquiler suelen ser la primera opción para aquellos que deciden comenzar una nueva vida en la capital salmantina. La demanda más recurrente no son los pisos enteros, sino una habitación para compartir piso.

Como apuntan desde algunas inmobiliarias de la capital, encontrar un piso para una sola persona se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse. Cada vez más personas, sobre todo estudiantes de cursos avanzados o de Erasmus, se ven obligados a compartir vivienda. «Antes había gente que vivía sola y ahora tienen que compartir», explican desde una inmobiliaria del centro. Según sus cálculos, la demanda de habitaciones ha aumentado en torno a un 20 o un 25 % en los últimos dos años. El cambio no es solo por moda, es por necesidad. El alquiler de un piso completo hace un año podía rondar los 900 euros, hoy alcanza fácilmente los 1.100 euros con tres habitaciones.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler de una habitación en Salamanca está en 300 euros, un precio que se encuentra por debajo de la media española, que según este portal inmobiliario está en 420 euros la habitación.

Según estos mismos datos, la oferta de habitaciones en piso compartido en Salamanca ha aumentado un 42 % en el último año.

Además, la capital salmantina también es una de las ciudades donde ha subido el precio de las habitaciones, con una subida del 9 por ciento interanual.

Según apunta Valentín Rodríguez, el presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Salamanca, «ha habido una subida generalizada de los alquileres. Ahora mismo nadie busca un piso entero para alquilar, sino que más bien buscan habitaciones», señala, haciendo hincapié en que últimamente se ha visto una subida de entre 30 y 50 euros en los precios de las habitaciones. «Puede que el precio medio esté entorno a los 300 euros por habitación, pero es cierto que cada vez se ven más ofertas que se acercan más a los 400 euros, algo hace unos años aquí no se veía», reconoce, admitiendo que el precio de cada habitación depende también mucho de la zona en la que se ubique.

Ante esta escalada de precios, los propietarios han encontrado en el mercado de habitaciones una forma de rentabilizar mejor sus inmuebles, por lo tanto lo que no se alquila entero en septiembre, se divide en habitaciones sueltas.

También, según indican desde las inmobiliarias consultadas, todas coinciden en señalar como las áreas más demandadas por los estudiantes , la plaza del Oeste, la estación de autobuses, así como Carmelitas y la zona del Palacio de Congresos por su situación estratégica entre campus y casco histórico.

