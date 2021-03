El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha visto este viernes un hecho inusual: la presentación de dos mociones con el mismo objetivo, instar a la Junta a poner soluciones para la reducción de las listas de espera. Eso sí, con diferentes caminos para ello, lo que ha provocado un importante ‘pique’ entre las formaciones que sustentan al equipo de Gobierno (PP y Cs) y la oposición, especialmente el PSOE, promotor inicial de la moción.

En este sentido, el portavoz municipal del PSOE, José Luis Mateos, espeto a PP y Cs que la moción urgente presentanta nace con el “efecto higieneizante para limpiar sus conciencias” al tiempo que pidió que no se “retuerza el reglamento” y calificó de “abuso del régimen de mayorías” la acción llevada a cabo. Es más, Mateos acusó al gobierno municipal de “utilizar un discurso único para imponer su versión”, “cuando otros hemos demostrado lealtad sin modificar el régimen de mayorías. Si no están de acuerdo, manifiesten sus discrepancias y rechacen nuestra moción. Pero abusan de su mayoría absoluta para poner poner en marcha la práctica del ordeno y mando contrario a la regeneración democrática. Ya está bien. Si esto es un precedente, participaremos todos de esto”.

En su exposición de argumentos, la socialista María García criticó de forma profusa a la Junta de Castilla y León así como a PP y Cs en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento. De hecho, espetó al alcalde que “ir por estos atajos sí que es de politicuchos de tercera”, aludiendo a una “falta de clase y elegancia que sí hemos demostrado nosotros en este ayuntamiento”. Además, expresó que el Gobierno municipal pretenden la privatización de la sanidad y espetó a Ana Suárez “un desconocimiento del ámbito sanitario. Quieren vender una realidad ficticia para salvar la patética gestión de sus compañeros de la Junta y que de no ser por el enorme esfuerzo de los profesionales sanitarios sería más caótica aún”.

Por su parte, las ediles de PP y Cs María José Fresnadillo y Ana Suárez argumentaron la presentación de un nuevo texto para “evitar añadir más crispación a la que ya tienen los ciudadanos”, por lo que optaban por eliminar toda “la carga política del texto”, negando su intención de privatizar la sanidad. “Queremos que se doten recursos a la sanidad pública, pero si no fuera suficiente, que al menos los ciudadanos tengan la oportunidad de ser intervenidos. Defendemos la sanidad pública, que hay que mejorar, no cabe duda”, explicó Ana Suárez. Por su parte, María José Frersnadillo reconoció que “las listas de espera son una lacra y un problema que afecta a la vida de las personas, que hay que abordar de forma eficaz”. Por ello, añadió, “exigimos a la consejería de Sanidad de la Junta un plan integral de actuación para la reducción de las listas de espera y pruebas diagnósticas que contemple actuaciones estructurales”, así como “aumentar si fuera necesario utilizar conciertos quirúrgicos en casos que no sean suficientes en exclusiva los recursos públicos”.