$!Pilar Garcés: “Espero que no haya que suspender las clases presenciales en la Universidad”

La viceconsejera de Universidades e Investigación y Comisionada para la Ciencia y la Tecnología, Pilar Garcés García, ha defendido en el Foro GACETA -que ha contado con el patrocinio por la Universidad de Salamanca y Grupo Enusa- “Universidad y empresa, aliadas para atraer talento y empleo” la necesidad de mejorar el canal de comunicación entre las universidades y los negocios de su entorno. “Es un escollo que se hablen lenguajes diferentes, necesitamos encontrar uno común”, ha asegurado la responsable. En este punto la viceconsejera puso como ejemplo la colaboración que mantienen en Salamanca las instituciones y la universidad, en concreto el Ayuntamiento y el Estudio salmantino a través del Programa Municipal de Atracción del Talento.

Por otro lado, Garcés ha realizado este miércoles un llamamiento a los universitarios salmantinos para que cumplan la normativa sanitaria “sin poner en peligro la salud de nadie”. “Todos tenemos una responsabilidad individual y no podemos pensar que siempre estaremos en la flor de la vida, porque no siempre es así ya que el virus nos puede perjudicar”. En relación a la posibilidad de la suspensión de las clases presenciales en las universidades, Garcés ha reconocido que las noticias de hoy en Salamanca “no son buenas” por el aumento de positivos en COVID. “Espero que no haya que suspender las clases presenciales, pero sobre todo estamos esperando a ver qué pasa después del puente”.

En el foro también ha participado la directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo, que ha defendido la necesidad de potenciar y animar a los jóvenes a cursar estudios del Formación Profesional por la importante necesidad de trabajadores que requieren empresas como la suya.