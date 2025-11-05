'La Pija y la Quinqui' conquistan Salamanca: «No hay mejor opción para buscar un ambiente universitario» Los populares podcasters grabaron un episodio en directo en el Palacio de Congresos ante un público entregado y con entradas agotadas en apenas diez minutos

Marina G. Vallín Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:49 Comenta Compartir

El fenómeno del podcast 'La Pija y la Quinqui' arrasó este martes en el Palacio de Congresos de Salamanca, donde Mariang y Carlos Peguer grabaron un nuevo episodio en directo junto a María Escarmiento y África Adalia como invitadas. La expectación fue tal que algunos asistentes hicieron cola desde el mediodía, pese a que las puertas no abrían hasta las seis de la tarde. Aunque no dejó a nadie sorprendido, porque las entradas —gratuitas— se agotaron en apenas diez minutos. «Esta vez avisamos de la hora a la que saldrían y creemos que la gente estaba con alarmas esperando», explicaron entre risas.

Salamanca se suma así a las pocas ciudades que han acogido el formato en vivo, junto a Madrid, Sevilla o Cartagena. «Porque estaba cerca», bromeó Mariang al explicar la elección. Carlos explicó que querían, por el público que les sigue, busca un ambiente universitario y «no había mejor opción que Salamanca».

Ampliar El Palacio de Congresos se llenó de jóvenes para ver la grabación. OBES

La pareja de presentadores rompió el hielo desde el principio. «Seguro que alguno tenía horario de tardes… ¿Quiénes?», preguntó Carlos al público. Varias manos se levantaron y respondió, divertido: «Ah, muchas gracias, qué responsables, chicos».

«A nosotros siempre nos preguntan si seguimos siendo amigos, pero nunca se lo preguntan a las invitadas de hoy», bromeó Mariang antes de presentar a las exconcursantes de Operación Triunfo y cantante y creadora de contenido, respectivamente, María Escarmiento y África Adalia. Muy acogidas por los asistentes, durante la grabación, los cuatro hablaron de temas muy familiares para el público universitario: compartir piso, la falta de papel higiénico o los compañeros no tan limpios que tenían en su etapa estudiantil, entre risas y anécdotas.

Antes de terminar, tuvo lugar un concurso entre sus seguidores: desde redes habían pedido a los asistentes que fueran vestidos de Pija, de Quinqui o de Zalando, la marca que los patrocina, y muchos se lo tomaron al pie de la letra. Los finalistas subieron al escenario por parejas de cada «categoría», el público votó a los ganadores con sus aplausos y los premiados se llevaron una tarjeta regalo de Zalando.

Más allá del humor, el paso de La Pija y la Quinqui por Salamanca demuestra la capacidad que tienen estos formatos para conectar con el público joven: se sintió como una charla entre amigos de la que todos formaban parte. Salamanca sigue siendo la ciudad universitaria por excelencia y un punto de referencia para las nuevas formas de comunicación y entretenimiento.