FOTODENUNCIA
Las piedras se caen en la Clerecía
Este rincón se encuentra en la confluencia de las calles Compañía y Serranos
La Gaceta
Salamanca
Lunes, 15 de septiembre 2025, 05:30
Las piedras de este rincón en la confluencia de las calles Compañía y Serranos se desprenden de forma alarmante. Allá donde la zona monumental de la ciudad se viste de gala, las paredes se caen. Esta zona de la capital merece vigilancia y observación constante.
