Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las piedras de este rincón en la confluencia de las calles Compañía y Serranos se han desprendido. MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Las piedras se caen en la Clerecía

Este rincón se encuentra en la confluencia de las calles Compañía y Serranos

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 05:30

Las piedras de este rincón en la confluencia de las calles Compañía y Serranos se desprenden de forma alarmante. Allá donde la zona monumental de la ciudad se viste de gala, las paredes se caen. Esta zona de la capital merece vigilancia y observación constante.

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Las piedras se caen en la Clerecía

Las piedras se caen en la Clerecía