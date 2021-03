Decenas de profesores de la Comunidad de Madrid no asistieron a clase el lunes y el martes tras haber recibido la vacuna AstraZeneca y haber sufrido algunos de los efectos secundarios leves que puede provocar esta inmunización (fiebre o malestar general durante uno o dos días). El Gobierno regional inoculó a más de 24.000 docentes la primera dosis de la vacuna de forma masiva, y ahora desde los colectivos afectados piden que para la segunda dosis se realice de forma escalonada para evitar que coincidan claustros enteros de profesores con molestias tras la vacuna. Aunque los efectos secundarios son leves, sí es cierto que puede provocar fiebre o malestar general durante 1 o dos días, según señala la Agencia del Medicamento.

Ante esta situación, algunos de los colectivos esenciales, pendientes de vacunarse en Salamanca, reclaman que no haya “improvisación” y se opte por soluciones pactadas con los colectivos para evitar que haya problemas de bajas, que al ser de uno o dos días no van a ser cubiertas por sustituciones. Hasta ahora los llamamientos a los colectivos se han realizado de forma masiva, en algunos casos todos en el mismo día como ocurrió con los profesionales de la Farmacia: se vacunó a 470 menores de 55 años el mismo día, prácticamente el 90% de la plantilla de farmacéuticos de Salamanca.

El sindicato CSIF de los docentes salmantinos señala la importancia de que la vacunación “sea cuanto antes” y muestra la preocupación porque gran parte del profesorado tiene más de 55 años por lo que no opta a la vacuna de AstraZeneca. A la hora de la inmunización, piden que haya una “planificación” para garantizar que los posibles efectos secundarios “tengan el menor impacto posible”. “Se podría plantear que la vacunación para el profesorado pudiese ser un viernes por la tarde o un sábado por la mañana para anticiparse a los posibles efectos secundarios”, señalan.

En otros sectores también existe cierta preocupación tanto por las vacunaciones de mayores de 55 años como por el proceso de inmunización. Sindicatos policiales señalan que aún no han recibido pautas de cómo será la vacunación, aunque todas las sospechas apuntan a que serán masivas. “Si se diera la circunstancia de Madrid con los policías en Salamanca, sería un problema para cubrir las bajas”, señalan. Por ello, pedirán a las autoridades sanitarias que la vacunación “se realice de forma escalonada”, teniendo en cuenta la casuística de Madrid, “con un calendario vacunal bien previsto”. “Lo advertiremos y que lo tengan en cuenta para evitar que suceda y esperamos que las autoridades también lo vean para que no se repitan estos hechos”, incide. No obstante, señala que si se opta por el método masivo tendrán que aceptarlo de la misma forma: “Nos van a citar a una hora, y a esa hora tendremos que estar los voluntarios que nos queramos vacunar”.