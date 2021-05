Picaresca en la vacunación: rechazan una vacuna de AstraZeneca y vuelven después a por una de otras marcas

Durante la pasada semana se administraron 21.352 pinchazos y prácticamente se agotaron las dosis que se había previsto utilizar, incluso las de AstraZeneca, a pesar de que el viernes fue una jornada polémica.

Decenas de personas que habían sido convocadas el viernes protagonizaron algunos encontronazos con el personal sanitario cuando se les informó de que serían vacunadas con AstraZeneca.

Los sanitarios tienen que hacer constar qué personas han renunciado voluntariamente a vacunarse, pero algunas de ellas se negaron a identificarse. Esto generó momentos de tensión hasta el punto de que la Policía tuvo que intervenir.

“Esto no es un mercadillo en el que llegas, ves el producto y si no te gusta te marchas pensando que ya volverás otro día a ver si hay mejor género. Aquí has pasado un control policial voluntariamente, has recorrido un circuito voluntariamente y si cuando llegas al punto de vacunación de repente dices que no te vacunas porque no te ponen la que tú querías, nadie te va a vacunar a la fuerza, lógicamente, pero como mínimo tienes que identificarte. La Policía puede intervenir”, explica uno de los sanitarios involucrado en la organización de la vacunación masiva.

Por la tarde del viernes se agotaron las dosis de AstraZeneca y se empezó a vacunar con otras marcas. La organización se percató de que muchas de las personas que se habían negado a vacunarse por la mañana volvieron a intentarlo por la tarde, pero se procuró no permitir la ‘picaresca’ para no dar mal ejemplo.