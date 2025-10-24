El pianista Iván Martín abre la temporada del Liceo con Beethoven El músico canario dirigirá en esta ocasión a la Orquesta Clásica del Teatro Liceo

M.B. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:15 | Actualizado 20:23h.

El Teatro Liceo acoge este lunes el primer concierto de temporada de la Orquesta Clásica del Teatro Liceo dentro del ciclo de conciertos de Cámara y Solistas, que estará dirigida desde el piano por Iván Martín. El músico canario, con una amplia trayectoria en escenarios nacionales e internacionales, está reconocido por la crítica y el público como uno de los músicos más brillantes de su generación. En esta ocasión en Salamanca propone un recorrido por tres momentos clave en la vida y la obra de Ludwig van Beethoven, el joven pianista que se abre camino en Viena, el sinfonista que asimila y transforma la herencia clásica, y el dramaturgo musical que eleva a símbolo musical la lucha por la libertad.

El programa incluye el Segundo Concierto para piano, la Obertura Egmont y una sinfonía representativa del compositor, en un planteamiento que combina juventud, madurez y compromiso artístico: «Beethoven tiene ese poder de comunicación que llega tanto a quien simplemente quiere disfrutar de la música como al público más entendido», señaló Iván Martín durante la presentación.

Martín recordó la estrecha relación del compositor con el piano, un instrumento que lo acompañó durante toda su vida, incluso cuando la sordera avanzaba: «Beethoven nunca abandonó el piano. A través de las vibraciones de un taco de madera en su época de sordera fue capaz de encontrar una forma de seguir componiendo.»

El pianista destacó también el papel del instrumento como motor creativo en el repertorio del autor, desde sus primeras obras hasta su lenguaje más personal.

José Antonio Caballero, miembro de la orquesta, agradeció la presencia de Martín y subrayó el valor de esta colaboración: «Es un lujo poder trabajar con un solista como Iván Martín y ofrecer al público un concierto que exige tanto a los músicos como al oyente.»

El pianista, por su parte, elogió la labor del conjunto salmantino: «La Orquesta Clásica del Teatro Liceo es un proyecto muy valioso. El nivel alcanzado dice mucho de la ciudad.»

El concejal de Cultura, Ángel Fernández Silva, destacó que el concierto: «Rinde homenaje a uno de los grandes nombres de la historia de la música». El concierto tendrá lugar el lunes a las 20:00 horas en el Teatro Liceo. Las entradas están a la venta, con un 20 % de descuento para alumnos de la Escuela Municipal de Música y de los conservatorios.