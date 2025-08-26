FOTODENUNCIA
Una pesadilla para los viandantes
La Gaceta
Martes, 26 de agosto 2025, 05:35
Esta sorprendente imagen es una realidad en la avenida de los Cipreses, dos filas de losetas se encuentran totalmente levantadas suponiendo un terrible peligro para todos los vecinos que se desplazan por la zona cada día. Este tipo de incidencias deberían repararse de forma urgente para prevenir accidentes y evitar sustos.
