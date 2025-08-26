Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

MANUEL GALLEGO
FOTODENUNCIA

Una pesadilla para los viandantes

La Gaceta

Martes, 26 de agosto 2025, 05:35

Esta sorprendente imagen es una realidad en la avenida de los Cipreses, dos filas de losetas se encuentran totalmente levantadas suponiendo un terrible peligro para todos los vecinos que se desplazan por la zona cada día. Este tipo de incidencias deberían repararse de forma urgente para prevenir accidentes y evitar sustos.

