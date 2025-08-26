Una pesadilla para los viandantes

La Gaceta Martes, 26 de agosto 2025, 05:35 Comenta Compartir

Esta sorprendente imagen es una realidad en la avenida de los Cipreses, dos filas de losetas se encuentran totalmente levantadas suponiendo un terrible peligro para todos los vecinos que se desplazan por la zona cada día. Este tipo de incidencias deberían repararse de forma urgente para prevenir accidentes y evitar sustos.

Temas

Salamanca