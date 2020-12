Pérdidas del 30% para los talleres salmantinos por culpa de la pandemia

Hostelería o comercio están siendo los dos sectores más golpeados por la crisis derivada del coronavirus, registrando pérdidas superiores al 50% e incluso, hasta el 75% en muchos casos. Sin embargo, hay otros, como los talleres mecánicos que también están experimentando, aunque en menor medida, la caída de facturación en 2020. “Las pérdidas de este año oscilan entre el 25-30%”, coinciden Alejandro Onís y Esteban García, gerente y encargado de dos talleres de Salamanca, respectivamente. “Antes lo normal era que entrase una media de 5 vehículos diarios y ahora, hay muchos días que no llega ni uno”, dice García.

El confinamiento domiciliario de marzo a mayo es una de las causas que ayudan a entender ese descenso de casi un 1/3 en la facturación. “Está claro que durante esos meses la gente no se ha movido y no ha usado sus coches”, dice Onís. La pérdida de poder adquisitivo de los clientes por la crisis del COVID también ha repercutido a los talleres. “Antes los clientes habituales no me pedían nunca presupuesto y ahora preguntan y lo acaban posponiendo”, lamenta García. El tercer factor que señalan desde estos negocios, es el cierre de la hostelería. “Tengo varios clientes que son proveedores de hosteleros y ahora a las 11:00 de la mañana ya dejan de repartir”, apunta Esteban. El cuarto y último agente que acusan desde los talleres es el retraso en las ITV. “Si hay demoras de hasta medio año para pasar la revisión al coche, entonces esto lo notamos aquí porque el cliente tarda más en venir”, manifiesta Esteban García.

La situación empeoró con el perimetraje de Salamanca capital a mediados de octubre. “Las mayores caídas las hemos notado a partir de octubre, cuando se decretó el cierre perimetral de Salamanca”, lamenta Esteban García. “Octubre y noviembre han sido realmente malos”, añade Alejandro Onís. Afortunadamente, los mecánicos han podido salvar el año gracias a la ‘normalidad’ de junio a agosto y a la recuperación del sector en diciembre.

Sobre el futuro, García apunta que la “bajada de matriculaciones para 2021” va a hacer que el próximo año mucha más gente opte por reparar sus coches.