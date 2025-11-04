«Se percibe desánimo en el emprendimiento. El joven quiere ser influencer o youtuber»

Carlos Rincón Martes, 4 de noviembre 2025, 19:06 Comenta Compartir

Aunque sus miembros llevan dos décadas poniendo su conocimiento al servicio de las nuevas empresas y de la formación de futuros emprendedores, el reto de la oficina de SECOT Salamanca (Séniors españoles para la cooperación técnica) es darse más a conocer, según apunta el presidente de la delegación de Valladolid, Gerardo Rico. En esta provincia son catorce personas seniors, la mayoría jubilados de diferentes sectores, las que de forma voluntaria ofrecen su tiempo y conocimiento para acompañar y asesorar a emprendedores, pymes y entidades, aunque en Salamanca el trabajo que mayoritariamente realizan las charlas de formación y talleres para estudiantes en centros educativos, que llegan anualmente a cerca de 300 alumnos.

Durante la celebración del vigésimo aniversario de esta organización en la Cámara de Comercio, Rico ha explicado que se percibe que «hay un desánimo en el tema del emprendimiento. Es curioso que viene a pedir más asesoramiento gente extranjera que los españoles». Comentó que, cuando acude a los colegios, piden que levanten la mano quienes quieren ser emprendedores «y lo hacen dos o tres». «Casi todo el mundo quiere ser influencer o youtuber. Y por ahí no vamos muy bien», añadió aludiendo a que el problema parte de la educación, así como de las trabas normativas que se están poniendo a los emprendedores y autónomos.

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública. Reúne a profesionales y directivos jubilados o en activo que, de forma voluntaria, ofrecen su conocimiento y su tiempo para orientar a emprendedores, empresas y entidades sociales. Desde su creación en 2005, la delegación de SECOT Salamanca ha acompañado a cientos de proyectos, impulsando un modelo de desarrollo basado en el talento compartido, la confianza y la cooperación intergeneracional.

A la inauguración del acto conmemorativo por el vigésimo aniversario de esta entidad en la Cámara de Comercio de Salamanca, han asistido el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el vicepresidente de la Cámara de Salamanca y presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), Antonio Rollán; y el presidente de la Delegación de Valladolid, Gerardo Rico González.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha incidido en que «Salamanca es una ciudad joven, de mucho talento, que está apostando por la innovación y que necesita personas que orientes y guíen a los emprendedores que desde la ilusión de la juventud quieren sacar adelante proyectos». Por ello, ha aplaudido el trabajo de SECOT y lo ha definido como una «brújula» para quienes quieren emprender, consolidar un proyecto o reorientar su vida profesional.

Por su parte, el presidente de CES, Antonio Rollán, ha subrayado en su vigésimo aniversario la importancia de esta entidad «para dar servicio y ayuda a todos los empresarios», así como el valor del asesoramiento que presta.

Por su parte, el consejero de Economía ha señalado, conforme al informe de la Fundación SECOT, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma de España en retención de talento. «Y tenemos el reto de aprovechar el talento senior, de personas que quizá ya no están en la primera línea de la actividad profesional, pero que tienen ganas, tienen talento y tienen algo de tiempo para dedicar a los demás», ha explicado Carriedo. «Hacen una labor voluntaria de apoyar a esos jóvenes que tienen una idea empresarial, que quieren desarrollar un negocio y les acompañan, les asesoran, les apoyan y les dan esa sabiduría que se gana con el tiempo. Por eso, desde aquí hay que agradecer especialmente a SECOT estos 20 años de dedicación a ese proyecto que es absolutamente voluntario», ha concluido.