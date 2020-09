El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Colegios Concertados Católicos de Salamanca (Fecampa), Jesús Jiménez, no entiende por qué no se retrasa el inicio de curso en la ciudad de Salamanca si la situación epidemiológica justifica la adopción de nuevas medidas restrictivas. “Si ellos tienen esas noticias y esas previsiones, lo que deberían hacer es retrasar la apertura de los colegios”, propone Jiménez. También considera que sería apropiado escalonar la entrada de los alumnos. “Si no queremos aglomeraciones ni ningún tipo de reuniones, concentrar a los niños y a los padres en las puertas de los centros no es lo más prudente, por lo que la solución sería retrasar la apertura los centros”, insiste el responsable de Fedampa. Además, critica que a menos de una semana de que comience la actividad en las aulas todavía se desconocen cuáles serán las ratios de las clases. “Se propuso el pasado 27 de agosto y de momento no se ha vuelto a hablar de este tema”.

Por otro lado, Soledad Alegre, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Salamanca (Fedampa), pone de manifiesto la contradicción de prohibir grupos de más de seis personas en la hostelería y permitir que se abran las clases. “Existe una contradicción entre las recomendaciones a la sociedad en general, basadas en el uso de mascarilla, higiene y distancia de seguridad, con el inicio del curso en colegios en los que el último de los pilares no está garantizado”, insiste Alegre en relación a la distancia social. Recuerda que los colegios sí obligan a utilizar mascarilla a los niños, le consta que en muchos de ellos se han distribuido dispensadores de hidrogel por las instalaciones, “pero no se ha contratado el número suficiente de profesores para desdoblar las clases”.

La presidenta de Fedampa recuerda que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en que los colegios serán espacios seguros. “Nos insta a tener confianza en ello, pero no podemos tenerla si para un contexto hay unas directrices y otra para el resto”, critica Alegre. Por otro lado, en relación a guía en caso de contagios o brotes en los colegios, la presidenta de Fedampa se pregunta “qué dificultad había para no tener este documento antes”.

Por otro lado, le surge la duda sobre si un profesor puede “diagnosticar con atino” si el alumno presenta síntomas. “Tendrán que hacerlo de oficio con todos los síntomas que se le parezcan a los del coronavirus”. También muestra su preocupación por que se descarga en el profesor la responsabilidad de determinar quién ha sido contacto estrecho de un alumno positivo. “La distancia no se va a cumplir en muchos centros, por lo que toda la clase será siempre contacto estrecho”.