Paulino tiene 90 años y su mujer 88. Con una pensión de 800 euros este mes tendrá que pagar 459 de luz. “Además tienen que abonar el agua, la basura, las medicinas que no entran en la Seguridad Social, la ropa, ir al peluquero...”, explica Maricarmen, su hija. “Lo que he hecho ha sido cerrar el radiador del salón que no usan, pero me parece vergonzoso llegar a este extremo. Es que no pueden asumir este coste, no hay derecho”. Subraya que es la primera vez que sus padres pagan esta cifra, “incluso cuando antes se pagaban las facturas cada dos meses y no al mes como ahora”, apunta. El año pasado en diciembre abonaron 117 euros. El coste medio entonces fue de 0,10 euros el kW/h y ahora ha subido a 0,36 euros de promedio.