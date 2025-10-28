Peñaranda acogerá la VI Cross Popular el 30 de noviembre El circuito de 'El Pradohorno' acogerá cuatro modalidades distintas en una jornada

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 28 de octubre 2025, 15:10

Las inscripciones gratuitas para participar en el VI Cross Popular 'Ciudad de Peñaranda' el próximo 30 de noviembre están abiertas del 28 de octubre al 28 de noviembre en www.atletismosalmantino.org de forma gratuita.

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, el concejal de Deportes, Pedro José Pérez, y el técnico del Área de Deportes, Ángel García, han participado en la presentación de esta prueba que acogerá cuatro modalidades distintas.

«Es un dia supercompleto en Peñaranda en el que la gran afluencia de gente que vengan nos parece superimportante por todo lo que puede implicar en el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio», ha destacado la alcaldesa.

«Volvemos a llenar 'El Pradohorno' de atletismo en la modalidad de cross, es un circuito muy completo para la práctica de esta modalidad», ha añadido el edil de Deportes.

«No deja de ser reflejo este cross de la buena salud que tiene el atletismo y el deporte en nuestro municipio»,en palabras del técnico de Deportes.

A las 11:00 horas dará comienzo la 2ª Jornada de Juegos Escolares de Campo a Través y a las 13:15 horas será el campeonato autonómico Máster, campeonato provincial de Campo a Través y Cross Popular.

Las distancias a recorrer para hombres son de 6.000 metros y para mujeres, de 4.500 en la Cross Popular.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte, la Diputación de Salamanca, la Delegación Salmantina de Atletismo y la Federación de Atletismo de Castilla y León.