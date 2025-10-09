SC Peluquería de Autor, especialistas en coloración
En SC Peluquería de Autor son expertos en coloración profesional y tratamientos personalizados. Dirigido por José Manuel Hernández, con más de 20 años de experiencia, el salón ofrece servicios de cambio de look, coloración, peinados y tratamientos a medida, siempre con primeras marcas.
Situada en calle Valencia, 22, SC Peluquería de Autor destaca por su atención individualizada y la calidad de sus resultados. Además, el establecimiento es distribuidor exclusivo en Castilla y León de la marca By Velcheva, especializada en velas, mikados y ambientadores textiles para el hogar, armarios y coches.
Teléfonos de contacto: 923705778 y 605876707.