SC Peluquería de Autor se encuentra en la c/ Valencia, 22.
SC Peluquería de Autor, especialistas en coloración

Jueves, 9 de octubre 2025, 05:00

En SC Peluquería de Autor son expertos en coloración profesional y tratamientos personalizados. Dirigido por José Manuel Hernández, con más de 20 años de experiencia, el salón ofrece servicios de cambio de look, coloración, peinados y tratamientos a medida, siempre con primeras marcas.

Situada en calle Valencia, 22, SC Peluquería de Autor destaca por su atención individualizada y la calidad de sus resultados. Además, el establecimiento es distribuidor exclusivo en Castilla y León de la marca By Velcheva, especializada en velas, mikados y ambientadores textiles para el hogar, armarios y coches.

Teléfonos de contacto: 923705778 y 605876707.

Imagen de los productos de la marca By Velcheva.
