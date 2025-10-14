Mi Pellet y Más: Tu aliado en calefacción sostenible y eficiente

Martes, 14 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Mi Pellet y Más se ha convertido en un referente nacional en la venta online de biomasa, ya que conecta directamente a fabricantes y distribuidores de biomasa con el cliente final, elimina intermediarios y garantiza una compra rápida, segura y transparente. Desde su creación en 2021, y con más de 6.000 clientes satisfechos, Mi Pellet y Más ha logrado posicionarse como el principal marketplace de biomasa en España.

Recientemente, se han incorporado nuevas funcionalidades a la plataforma mipelletymas.com como la consulta rápida del producto con los gastos de envío por provincias, gestión de pedidos desde el perfil del cliente, historial de compras, productos favoritos y alertas personalizadas; mayor variedad de productos: pellets de distintos fabricantes, leña, hueso de aceituna, briquetas, carbón, estufas, chimeneas y accesorios de limpieza; diseño adaptado a dispositivos móviles y navegación fluida, adaptada tanto a ordenador como a móvil; así como proceso de compra simplificado, más rápido, más visual y con menos pasos.

Compromiso medioambiental

Hay que destacar la apuesta de Mi Pellet y Más por la sostenibilidad. Todos sus productos —pellets, leña, hueso de aceituna o briquetas— están certificados y fabricados sin aditivos, y se utiliza únicamente calor y fricción en el proceso. La empresa también cuida cada detalle del ciclo logístico: emplea embalajes reciclables y optimiza las rutas de transporte para reducir las emisiones de CO₂.

De este modo, la compañía trabaja activamente en la promoción de las energías renovables y en la educación ambiental, acercando a los consumidores la importancia de utilizar combustibles limpios y locales.

Además, todos los productos que se comercializan en la plataforma cuentan con garantía de calidad y trazabilidad, lo que asegura que el cliente recibe un biocombustible de confianza, con información verificable sobre su origen y composición.

Transparencia y confianza

En un mercado en el que la desconfianza y las estafas online han afectado a muchos consumidores, Mi Pellet y Más ha querido diferenciarse con una política de transparencia total.

En su web, los precios son visibles y sin costes ocultos, utilizando métodos de pago siempre seguros. Cada pedido incluye información detallada del producto y su proceso de envío. Además, el cliente puede hacer seguimiento del pedido en tiempo real y dispone de un soporte personalizado antes, durante y después de la compra.

El compromiso de Mi Pellet y Más va más allá de la sostenibilidad energética. La empresa también apuesta por impulsar valores sociales y apoya el deporte base, patrocinando al Equipo de Baloncesto Femenino León, que lleva su nombre Mipelletymas B.F. León y compite en la Liga Femenina 2 (LF2), la segunda categoría del baloncesto femenino a nivel nacional. También patrocina a Gael García Melgar, un pequeño piloto que ha llegado a lo más grande, ser campeón de España de Minimotos, y al MAF Esquí Club.

«Trabajamos con energías limpias y llevamos el calor a todos los hogares españoles», concluyen desde la empresa.

