Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mipelletymas.com es una plataforma de venta online de biomasa.
CONTENIDO PATROCINADO

Mi Pellet y Más: Tu aliado en calefacción sostenible y eficiente

Mipelletymas.com es una plataforma de venta online de biomasa que permite a fabricantes y distribuidores ofrecer sus productos, además de facilitar al cliente final su compra, ya que con un solo click, accede a las mejores ofertas de una forma segura, rápida, con garantía y asesoramiento

Martes, 14 de octubre 2025, 05:00

Mi Pellet y Más se ha convertido en un referente nacional en la venta online de biomasa, ya que conecta directamente a fabricantes y distribuidores de biomasa con el cliente final, elimina intermediarios y garantiza una compra rápida, segura y transparente. Desde su creación en 2021, y con más de 6.000 clientes satisfechos, Mi Pellet y Más ha logrado posicionarse como el principal marketplace de biomasa en España.

Recientemente, se han incorporado nuevas funcionalidades a la plataforma mipelletymas.com como la consulta rápida del producto con los gastos de envío por provincias, gestión de pedidos desde el perfil del cliente, historial de compras, productos favoritos y alertas personalizadas; mayor variedad de productos: pellets de distintos fabricantes, leña, hueso de aceituna, briquetas, carbón, estufas, chimeneas y accesorios de limpieza; diseño adaptado a dispositivos móviles y navegación fluida, adaptada tanto a ordenador como a móvil; así como proceso de compra simplificado, más rápido, más visual y con menos pasos.

Compromiso medioambiental

Hay que destacar la apuesta de Mi Pellet y Más por la sostenibilidad. Todos sus productos —pellets, leña, hueso de aceituna o briquetas— están certificados y fabricados sin aditivos, y se utiliza únicamente calor y fricción en el proceso. La empresa también cuida cada detalle del ciclo logístico: emplea embalajes reciclables y optimiza las rutas de transporte para reducir las emisiones de CO₂.

De este modo, la compañía trabaja activamente en la promoción de las energías renovables y en la educación ambiental, acercando a los consumidores la importancia de utilizar combustibles limpios y locales.

Además, todos los productos que se comercializan en la plataforma cuentan con garantía de calidad y trazabilidad, lo que asegura que el cliente recibe un biocombustible de confianza, con información verificable sobre su origen y composición.

Transparencia y confianza

En un mercado en el que la desconfianza y las estafas online han afectado a muchos consumidores, Mi Pellet y Más ha querido diferenciarse con una política de transparencia total.

En su web, los precios son visibles y sin costes ocultos, utilizando métodos de pago siempre seguros. Cada pedido incluye información detallada del producto y su proceso de envío. Además, el cliente puede hacer seguimiento del pedido en tiempo real y dispone de un soporte personalizado antes, durante y después de la compra.

El compromiso de Mi Pellet y Más va más allá de la sostenibilidad energética. La empresa también apuesta por impulsar valores sociales y apoya el deporte base, patrocinando al Equipo de Baloncesto Femenino León, que lleva su nombre Mipelletymas B.F. León y compite en la Liga Femenina 2 (LF2), la segunda categoría del baloncesto femenino a nivel nacional. También patrocina a Gael García Melgar, un pequeño piloto que ha llegado a lo más grande, ser campeón de España de Minimotos, y al MAF Esquí Club.

«Trabajamos con energías limpias y llevamos el calor a todos los hogares españoles», concluyen desde la empresa.

Top 50
  1. 1 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  2. 2 Detenido en Villoria por malos tratos tras una noche de tensión con su pareja: «Te voy a matar»
  3. 3 Fallece un conductor de camión tras salirse de la autovía, caer en una vía férrea y ser arrollado por un tren en Carrascal de Barregas
  4. 4 Una invitada de cine acompaña a la Tuna de Derecho por la Quinta Avenida de Nueva York
  5. 5 La centenaria que antes del alzheimer hacía pucheros para los pobres
  6. 6 «Esta escuela revive gracias a los inmigrantes, estaba cerrada y fue reabierta por ellos»
  7. 7 El Salamanca UDS fija su próximo partido local en el Helmántico en un horario inusual
  8. 8 Los Bomberos se movilizan por un incendio de restos vegetales en Villoria
  9. 9 Peligro: aumento de accidentes con animales en la provincia
  10. 10 El sacerdote de origen salmantino que preparó el camino de León XIV en Perú

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mi Pellet y Más: Tu aliado en calefacción sostenible y eficiente

Mi Pellet y Más: Tu aliado en calefacción sostenible y eficiente