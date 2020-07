Peligroso desmadre de la noche salmantina. Aglomeraciones sin mascarilla en Varillas

Como si nada hubiese pasado. La popular zona de marcha nocturna que comprende la calle Varillas y el entorno de la plaza de San Justo registró en la madrugada del sábado al domingo aglomeraciones de cientos de jóvenes que bebían en la calle con un común denominador: la mayoría no respetaba el distanciamiento social y las mascarillas brillaban por su ausencia como se aprecia en las imágenes que acompañan esta información.

El momento de mayor concentración de jóvenes fue a las tres de la madrugada coincidiendo con el final del horario de las terrazas. La mayoría entraba en alguno de los locales de ocio nocturno que se encuentran en la zona, compraba el licor y posteriormente salía a reunirse con su grupo de amigos para beberlo.

El Consistorio salmantino sanciona generalmente el consumo de alcohol en la vía pública con 150 euros, aunque la ordenanza municipal contempla que la multa puede elevarse hasta los 600 euros. Fuentes municipales aseguran que la Policía Local realizó controles el fin de semana en locales de ocio nocturno para controlar aforos y el cumplimiento de la normativa de uso de mascarilla, lo que no evitó que se produjesen estas escenas de aglomeraciones y jóvenes sin protección en los espacios de San Justo y Varillas. De hecho, tan solo una patrulla de la Policía Local hizo acto de presencia dos horas después de que se mantuviesen las aglomeraciones para realizar una labor disuasoria. A pesar de que el concejal del área, Fernando Carabias, se comprometió a una mayor vigilancia de las zonas de marcha nocturna, no se restringieron los incumplimientos que van contra todas las campañas de prevención e higiene que no parecen haber calado aún entre los más jóvenes.

Pese al despliegue de medidas anunciadas por el Ayuntamiento el pasado lunes y el toque de atención a los hosteleros, la situación empeoró respecto al pasado fin de semana. Ya no es que se produjesen colas para acceder al interior de los establecimientos —con una restricción de aforo del 33%—, sino que la práctica habitual fue el consumo de alcohol en la vía pública, de forma mayoritaria sin mascarilla. De hecho, se daba la paradoja de que muchos de los locales estaban prácticamente vacíos mientras que en la calle los jóvenes consumían la bebida que habían adquirido en los negocios, a pesar de estar prohibido en la normativa municipal. Carabias, pidió en esta reunión a los hosteleros que extremen la vigilancia, ya que en caso de que se produzca un rebrote serán los más perjudicados.