Peleas, una agresión a un policía, un robo con fuerza, 45 denuncias por orinar en la calle... El ‘parte de guerra’ del Fin de Año Universitario

Apenas 300 personas siguieron en la Plaza Mayor las campanadas de un Fin de Año Universitario que no fue tal por la suspensión oficial de la celebración. Sin embargo eso no impidió que decenas de jóvenes optaran por disfrutar de la noche en las discotecas y bares de copas de la ciudad. Desde las 22:00 horas del jueves, algunos locales ya contaban e sus puertas con grandes colas y el parte de las actuaciones policiales indica que no fue una noche al uso.

Según informa el Ayuntamiento de Salamanca, los incidentes más grave se produjeron bien entrada la madrugada. A las 4:30 horas en la calle Correhuela, los agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir para neutralizar un conato de pelea. Uno de los jóvenes se dirigió agresivamente a otro en presencia de los agentes. La Policía le pidió su identificación, a lo que el sujeto se negó. Cuando los agentes le realizaron el cacheo, empezó a propinar golpes al aire y le dio un cabezazo a la luna del coche sobre el que estaba apoyado y la rompió. Acabó detenido por un delito de daños y por otro de atentado a agente de la autoridad. Al margen de este conato de pelea, los policías tuvieron que intervenir en otras cuatro trifulcas en diferentes puntos de la ciudad.

El mayor número de denuncias que se impuso en la madrugada del Fin de Año Universitario fue por orinar en la calle. Fueron un total de 45. En uno de los casos, un joven denunciado no se lo tomó demasiado bien. Sucedió a las 5:50 horas en la Cuesta del Carmen con la calle Íscar Peyra. Los agentes detectaron a un joven orinando en la vía pública, le solicitaron la identificación pero éste se marchó ignorándoles. Volvieron a requerirle que se detuviera, pero el joven aceleró el paso y obligó al agente a detenerle sujetándole por el brazo. El chico le propinó un manotazo y siguió andando. El agente volvió a sujetarlo y el joven empezó un forcejeo, lanzando codazos al policía. Fue reducido y llevado a comisaría y el agente recibió atención médica como resultado del forcejeo.

Además de todo ello se produjo un robo con fuerza, 18 denuncias por ruidos, 30 denuncias por no llevar mascarilla o fumar sin distancia, diez denuncias por consumo de alcohol en la vía pública e incluso el desalojo de un ‘after’ a las 6:50 horas que contaba con aparatos musicales sin licencia.