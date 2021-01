Pelea entre estudiantes y Universidad: recogida de firmas para exigir que los exámenes sean ‘on line’

Estudiantes de la Universidad de Salamanca se han unido para exigir que los próximos exámenes de enero y febrero tengan lugar en formato “on line” y no presencial, como está previsto. Un grupo de alumnos ha enviado una carta al rector Ricardo Rivero y se ha movido para recoger firmas entre el estudiantado. De momento ya han suscrito la petición más de 2.000 universitarios.

En primer lugar, los estudiantes argumentan que la situación epidemiológica es peor ahora que en junio del pasado año, cuando los exámenes se llevaron a cabo en modo telemático. Al respecto señalan que mientras la incidencia acumulada en 14 días en junio era de 23,88 en Castilla y León, ahora es de 282,18.

También aluden en su escrito al rector que la presencialidad de los exámenes va a provocar que haya una “movilidad masiva” de estudiantes desde todos los lugares de España a Salamanca por lo que, advierten que la Universidad “se arriesga a que se produzcan mayores contactos y aglomeraciones”, según figura en el escrito y aseguran que “apelar a la responsabilidad individual no garantiza la seguridad de las personas, como ya se ha podido comprobar anteriormente”. Asimismo, en el documento enviado a Rivero recuerdan que “hay personas que conviven con personas de riesgo y que no han cogido piso en Salamanca ya que la asistencia a clase es muy limitada y no todo el mundo pueden permitirse desplazarse a un piso para solo ir una semana al mes a clase”. Al respecto subrayan que acudir a los exámenes presenciales puede poner en peligro a estas personas y a sus familiares. En concreto, aluden a las aglomeraciones que se pueden producir en facultades tan grandes como la de Derecho.

Y para terminar, los estudiantes apuntan también a la ventilación de las aulas. “Realizar exámenes con las ventanas abiertas con las temperaturas tan bajas es realizarnos en unas pésimas condiciones”. Por todo ello solicitan al rector que tenga en cuenta “sus preocupaciones e inquietudes y que, de acuerdo a los datos aportados, se realicen los exámenes en este primer semestre de manera ‘on line’”.

La intención del Rectorado es que los exámenes sean presenciales porque así se acordó en las diferentes juntas de facultad. Los decanos consultados por este periódico aseguran que todo está previsto para que las pruebas se puedan llevar a cabo cumpliendo la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias, lo que ha llevado a la reserva de varias aulas a la vez para un mismo ejercicio. Además, en el caso de Derecho, el decano Fernando Carbajo, explica que van a tener exámenes el sábado, incluso por la tarde, para espaciar las pruebas.

Respecto al frío, desde la institución académica han informado de que el fin de semana ya estaba encendida la calefacción en todos los edificios universitarios y se ha dado orden para que se mantenga a máxima potencia día y noche durante las jornadas en las que se prevé que los termómetros se desplomen, con mínimas de -7 grados.

La posición de los alumnos que han promovido este escrito choca con la de sus representantes en asociaciones que siguen defendiendo la presencialidad. También el Consejo de Delegaciones es partidario de exámenes presenciales, aunque en el pleno de CONDELE sobre este asunto 11 votaron a favor de la presencialidad, 6 en contra y 1 se abstuvo.