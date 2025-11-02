«No pegamos la espantada, es que PP y PSOE están acostumbrados a la mayoría absoluta»

Carlos Pollán, en su despacho de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

El actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, es el mejor posicionado en Vox para liderar la candidatura en las elecciones autonómicas de marzo de 2026. Él lo niega y asegura que el partido de Abascal lo decidirá «como siempre se ha hecho, cuando se convoquen los comicios, y hoy no están convocados». La entrevista se realiza en su despacho de las Cortes, prácticamente con los mismos elementos decorativos que tenían sus antecesores, excepto un cuadro que recuerda a su León natal y un capote de torero. Desmiente que la segunda autoridad de la región tenga un apartamento acondicionado en el mismo Parlamento y se niega a pronunciarse sobre unos presupuestos que han sido la causa que ha desembocado en las elecciones anticipadas en Andalucía. «No soy el candidato», insiste, al tiempo que resta importancia a la «crisis» de Vox en Salamanca.

María Guardiola acaba de convocar las elecciones en Extremadura porque no tenía respaldo para sus presupuestos. ¿Qué van a hacer ustedes con las cuentas de Castilla y León?

—Vamos a esperar al trámite parlamentario. Creo que hemos empezado con problemas sobrevenidos por la falta de seriedad de la Junta a la hora de presentar su proyecto de ley. No es una cuestión que las Cortes de Castilla y León tengan que pasar por alto, y eso fue lo que hicimos: no pasarlo por alto y pedirle a la Junta que cumpliera todos los requisitos imprescindibles, aprobar el techo de gasto y tener una sección 20 aprobada en función de ese techo de gasto, de manera que se pueda incorporar a esa ley.

¿Y ahora qué va a pasar?

—Ahora pasará lo que los grupos parlamentarios decidan. Yo no soy quién para emitir un juicio sobre qué va a pasar con los Presupuestos.

Le pregunto como candidato de Vox, ¿ustedes están dispuestos a apoyar el Presupuesto?

—Es que no lo soy. Entonces, evidentemente, no le voy a poder contestar ninguna pregunta como candidato porque no lo soy.

¿Hay voluntad por parte de Vox de aprobar los Presupuestos o, como dice el PP de Extremadura, van a hacer valer la pinza con el PSOE para impedir que se aprueben?

—Es muy gracioso que hable de pinza un partido que gobierna en Europa en coalición absoluta con el PSOE, sin esconderse de nadie, y que decide el 90% de las veces lo mismo. Hablar de una pinza de Vox y el PSOE es no conocer a Vox o intentar engañar a la gente sobre lo que es Vox. Vox es el único partido que hace oposición al PSOE a todos los niveles. El tema de la pinza me hace hasta gracia.

En Extremadura ustedes han forzado una convocatoria electoral.

—¿Por qué no tiene presupuestos Guardiola? No ha encontrado apoyos ni de Vox ni del PSOE. Quizá el PP tiene que hacerse mirar qué entiende por dialogar y acordar unos Presupuestos. Aquí tenían un anteproyecto de Presupuestos presentado a bombo y platillo el año pasado en todas las provincias, se aprobó un techo de gasto y luego no fueron capaces de registrar el presupuesto. Vamos a ver, en el trámite de enmiendas y en toda la tramitación del proyecto de Presupuestos, cuáles son las ganas de pactar y de llegar a acuerdos. En Extremadura se inició la tramitación, se intentó llegar a acuerdos primero con Vox, pero hay unas declaraciones de la señora Guardiola en las que dice que su prioridad para conseguir acuerdos es el PSOE. Lo que no se puede pretender es que Vox, ni en Extremadura ni en ningún sitio, dé sus votos a cambio de nada para aprobar unos Presupuestos. Si tan importante es para el PP sacar adelante sus cuentas donde gobierna, deberá dialogar y llegar a acuerdos, y no pensar que cualquier grupo parlamentario le va a dar sus votos a cambio de nada. El PP, desde mi punto de vista, tiene que asumir que las mayorías absolutas en este país creo que se han acabado para mucho tiempo. Debemos partir de la base de que las cuentas en Castilla y León están pendientes de aprobar: no se ha iniciado el trámite parlamentario, y el año pasado tampoco se inició.

Pero ustedes se negaron ya el año pasado a sentarse en la mesa para negociar.

—El año pasado se le presentó al PP un documento con una serie de propuestas para empezar a valorar, y no se recibió ni contestación. Si no recibes ni contestación a un documento previo, no te vas a sentar a dialogar. Es muy difícil dialogar con alguien que no te contesta ni a la propuesta que le haces.

¿Pero son buenos o malos los Presupuestos? ¿Es bueno o malo que, por ejemplo, se bonifique a los autónomos con 300 euros?

—Yo ahora mismo no soy quién para valorar los Presupuestos. No soy el candidato de Vox. Ahora mismo soy el presidente de las Cortes, que ha intentado que la tramitación de los Presupuestos cumpla el reglamento y las leyes que tienen que cumplirse. No voy a hacer valoraciones sobre los Presupuestos de la Junta porque serán los grupos parlamentarios los que deban hacerlas.

¿Cuándo se va a elegir al candidato de Vox en Castilla y León?

—Siempre se ha dicho que cuando haya unas elecciones convocadas, y en este momento no hay ninguna elección convocada oficialmente en Castilla y León. Me imagino que en estos días el Comité Ejecutivo Nacional, que es el que decide los candidatos en las autonomías, nombrará al candidato en las elecciones de Extremadura. En Castilla y León no hay elecciones marcadas y el Comité Ejecutivo Nacional no ha decidido, por supuesto, quién será el candidato porque no hay elecciones previstas.

Por cierto, ¿quién manda en Vox en Castilla y León: Abascal desde Madrid o el Comité Ejecutivo Nacional?

—El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano que decide todas las cuestiones que hay en este partido.

Cuando rompieron con los gobiernos autonómicos, ¿la orden vino de Madrid?

—Madrid no manda nada. Madrid toma las decisiones con su Comité Ejecutivo Nacional, y lo que se produjo en ese momento fue una serie de incumplimientos por parte del PP que llevaron a romper los gobiernos, nada más. Aquí y en todas las comunidades donde se estaba gobernando en coalición.

Tras esa ruptura, Vox Salamanca ha atravesado una de las mayores crisis.

—¿Cuál es la crisis que tiene Vox en Salamanca?

De todos los cargos públicos que tenía Vox, ha sobrevivido un procurador y un concejal del Ayuntamiento de Salamanca. Se han quedado sin representación en la Diputación y en varios ayuntamientos de la provincia.

—¿No ocurre eso en más partidos? ¿No hay gente que se va, gente a la que echan, gente que se expedienta? Precisamente es una muestra más de que Vox no es igual que el resto de partidos. En los demás, hay muchos cargos electos acostumbrados a hacer lo que quieren y a no cumplir las directrices del partido. En este caso, nosotros tenemos muy claro cuándo entramos en el partido y cuándo tenemos que salir del partido. Si no cumples con lo que te has comprometido, evidentemente no tienes sitio en este partido.

Lo que argumentan es que hay poca democracia interna.

—Hay la misma democracia interna que cuando ellos entraron en el partido, exactamente la misma. Y si no están conformes, cuando haya una asamblea general del partido —en la que nuestro presidente obtuvo cerca del 95% de apoyo de los miembros—, pueden presentar una candidatura alternativa. Decir que lo que sí te valía cuando entraste ya no te vale cuando estás dentro, a mí no me vale.

¿Le va mejor a Vox fuera de los gobiernos que cuando estaban gobernando?

—No especialmente.

Lo digo por las encuestas.

—El problema de las encuestas es que la gente está harta de las políticas que llevan 40 años haciendo PP y PSOE. La gente está cansada de que se le siga prometiendo lo mismo y se sigan haciendo las cosas contrarias. El problema es que nosotros estamos en la calle y vemos lo que nos dicen los agricultores y ganaderos, los autónomos, los empresarios, y las mujeres que tienen problemas para salir a la calle cada vez más. Eso es lo que verdaderamente está haciendo que Vox crezca.

Pero ustedes tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas desde dentro, cuando asumieron consejerías en los gobiernos de coalición, pero abandonaron y pegaron la espantada.

—No, no pegamos la espantada. El problema es que el PSOE y el PP están acostumbrados a incumplir los acuerdos a los que se llega. Si están acostumbrados a las mayorías absolutas —le vuelvo a repetir lo mismo que le dije al principio—, es que las mayorías absolutas se han acabado.

Pero ustedes tuvieron la oportunidad de gestionar.

—Y lo intentamos, pero nos encontramos con un socio de gobierno que no fue leal y no cumplió con los pactos que teníamos. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a seguir haciendo lo que nuestro socio quiera hacer.