Pedro Gómez de Quero: “Si hubiera sabido que vendría una pandemia también habría dicho sí a dirigir el Hospital”

No lo sabía, pero cuando llegó a la dirección del Hospital -en noviembre de 2019- ya había un virus circulando por China que al final marcó su mandato. Procedente del servicio de Pediatría, esa amabilidad y un tacto especial para tratar con las personas despertó dudas sobre si sería la persona idónea para un cargo en el que muchas veces toca hacer de malo. En lugar de cambiar él, cambió al cargo. El próximo 20N dejará la jefatura en manos del neurocirujano Álvaro Otero. “Lo va a hacer muy bien”, asegura.

¿Qué tiene el puesto de director médico que en pocos años asfixia a profesionales como Gonzalo Varela, José Carlos Gómez, Pedro Gómez...?

—Es un trabajo que ilusiona, pero que agota. Sobre todo si te toca vivir una pandemia y gestionar el traslado al nuevo Hospital, pero tengo que decir que yo no estoy agotado. Simplemente necesito respirar y dedicarle tiempo a mi familia. A veces surgen otras prioridades más importantes. Creo que he cumplido el objetivo de esta etapa, que era la apertura del nuevo edificio, y ahora necesito dedicar más tiempo a otras personas.

No es exagerar si decimos que los últimos tres años -con pandemia y traslado- han sido los más complicados en la historia del Hospital de Salamanca.

—Seguramente, pero también ha sido un periodo muy ilusionante. Miro hacia atrás y no me arrepiento, para nada, de haber asumido la dirección. Si me hubieran dicho que habría tenido una pandemia también habría dicho que sí. Me ha servido para formarme en gestión, he aprendido muchísimo y me siento muy orgulloso.

Cuando llegó al cargo se decía de usted aquello de que era ‘demasiado buena gente’ para un puesto así.

—Lo recuerdo, pero también dije que cuando tengo que tomar una decisión, lo hago. Que yo sepa no tengo enemigos. Al final, ser director médico es estar al servicio de los profesionales. Cuando era jefe de Pediatría yo estaba al servicio de los pediatras para que estuvieran a gusto, y cuando he sido director médico he estado al servicio de los mandos intermedios. No son ellos quienes están bajo tu mando, sino tú al servicio de los demás. Es igual que la Consejería de Sanidad, que debe estar al servicio de los gerentes y los directores de los hospitales: facilitar las cosas para que todo funcione mejor. Sobre todo, escuchar a los jefes de servicio, sus necesidades... Eso lleva mucho tiempo, dedicación y esfuerzo.

¿Lo más inquietante que tiene el Hospital por delante son los cerca de 40.000 pacientes en espera de una consulta?

—Lo más terrible es que detrás de esas consultas, cirugías o pruebas hay personas con nombres y apellidos. Nuestra lista de espera es lo más inquietante que tenemos y hay que abordarla como se está haciendo ahora: formando grupos de trabajo con Primaria para valorar todas esas derivaciones, determinar si son adecuadas o no, y ahí estamos encontrando una colaboración inmensa con los médicos, con Raquel Ruano, Luis Javier... Ya estamos realizando reuniones con nuestros servicios.

¿Tienen visos de mejorar la falta de médicos?

—Estuvimos en la Consejería para conocer un informe del Colegio de Médicos de Castilla y León y las conclusiones eran que la situación puede ser aún más dramática en bastantes especialidades. Sobre todo en la de Medicina de Familia, Anestesiología, Radiodiagnóstico... Ya no es que no haya especialistas, sino que cada vez se van a necesitar más y va a ser complicado conseguirlos.

Y de todas las soluciones que se proponen, ¿cuál le convence más?

—A corto plazo, no hay nada que lo arregle. Todo conduce a mejorar las condiciones laborales de los profesionales que haya disponibles para conseguir captarlos.

Dejando a un lado la pandemia y el traslado, ¿qué ha sido lo más duro de dirigir?

—Lo más complicado es que no tienes tiempo para planificar a medio y largo plazo, que sería lo ideal. La actividad del día a día es tan alta que lo que urge es ‘apagar fuegos’. Es decir, trabajar con la inmediatez.

Si rebobina tres años atrás, ¿qué cambiaría para hacerlo mejor?

—Quizás haber intentado con más fuerza arrancar antes la trombectomía 24 horas, pero faltaban profesionales. Asumo mis errores y aciertos y aunque la pandemia se manejó bien, podríamos haberlo hecho mejor.