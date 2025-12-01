El Pecado: la cocina creativa de Juanma Melchor, ahora recomendada en la Guía Michelin

Uno de los restaurantes más bonitos de Salamanca.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 05:00

A un paso de la Plaza Mayor, en un edificio centenario y con una decoración tan peculiar como acogedora, El Pecado sigue siendo desde 2001 un restaurante de referencia en Salamanca. Este 2025 llega con una noticia que confirma su trayectoria: ha sido recomendado por la Guía Michelin, un reconocimiento al trabajo constante y a una cocina que evoluciona sin perder su esencia.

La propuesta de Juanma Melchor combina sabor, producto y técnica, con muchos guiños a la cocina salmantina. Verduras de huerta local, pescados frescos y salvajes, carnes de pequeños ganaderos… Una cocina honesta, hecha a fuego lento, con fondos, guisos y ese toque creativo tan característico del chef.

Esta temporada, El Pecado renueva sus dos menús degustación:

El Menú Degustación SALAMANCA (55 euros, 9 pases) es un paseo gastronómico por nuestra tierra, reinterpretado desde una mirada actual. Platos que hablan de tradición, con la creatividad que distingue a Juanma. Versiones actualizadas de la oreja, la chanfaina, el farinato, la jeta, el limón serrano o las lentejas de la Armuña, acompañados por platos como la trucha curada en miso y sake, la corvina salvaje o la carrillera ibérica con una elaboración diferente y un postre que sorprende.

Ampliar Pase del Menú Degustación Salamanca: trucha curada en miso blanco y sake.

Ampliar Pase del Menú Degustación Salamanca: carrillera ibérica con castaña.

El Menú Degustación de MERCADO es la opción más asequible (29 euros de martes a viernes, 39 euros fin de semana). Se compone de 6 pases con producto fresco y el sello del restaurante.

A estos menús puedes sumar dos platos emblemáticos como «los callos de Juanma» o su famoso «steak tartar de ternera charra» elaboraciones que ya forman parte de su trayectoria personal.

Para las comidas de los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero, El Pecado ha preparado un Menú Degustación de Fiestas (55 euros, 7 pases), pensado para celebrar sin prisas y disfrutar de una cocina cuidada, con producto de temporada y platos que solo se servirán en estas fechas.

Y como cada año habrá un Menú Degustación muy especial de Nochevieja, un clásico del restaurante, que siempre se completa rápidamente.

En definitiva, El Pecado recupera y reivindica la COCINA con mayúsculas: fondos, guisos, cocina artesana con técnicas actuales y el toque que Juanma Melchor sabe dar. Platos que solo puedes disfrutar en El Pecado.

Un restaurante emblemático en Salamanca, que este año suma un motivo más para visitarlo: estar recomendado en la Guía Michelin.

Eso sí, tendrás que subir unas escaleras. Como en la famosa película de Billy Wilder «la tentación vive arriba».

Ampliar Juanma Melchor, jefe de cocina.

Contacto

Plaza Poeta Iglesias, 12, Salamanca

923266558

Página web

Instagram: @pecadosalamanca