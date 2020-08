PCR por 1 euro y tan solo 10 minutos de espera. El futuro de las pruebas masivas

La mayoría de expertos virólogos y epidemiólogos coinciden en que sería ideal realizar test masivos a toda la población y, además, de forma frecuente. El problema es que ese ideal tendría un coste altísimo.

Por poner un ejemplo, hacer una PCR a toda la población salmantina podría suponerle a la sanidad pública un coste cercano a los 13 millones de euros y, posiblemente, no sería definitivo porque se escaparían personas que aún estaban incubando el virus y habría que repetirlo varias veces.

Uno de los grandes objetivos es la creación de un test fiable y por un precio que permita su realización de forma masiva. Estanislao Nistal explica el proyecto de Michael Mina, un profesor de Harvard que considera que sería posible acabar con el coronavirus en tres semanas: realizando test masivos en casa cada tres días. “Se trata de desarrollar la idea de un test ultrarrápido y de un dólar. Podrías analizar a cualquier persona por un dólar. Quizás el planteamiento no es localizar a todos los infectados, pero sí a los mayores contagiadores”. Nistal recalca que la carga viral de los infectados varía mucho en función de los días que lleve infectado. Por este motivo, no sería grave dejar escapar a un contagiado cuya carga viral apenas es contagiosa, siempre que el test sí haga saltar las alarmas con personas altamente contagiosas. “Se puede abaratar el proceso si la sensibilidad de estos test tiene un corte a partir de 1.000 virus por mililitro de saliva, por ejemplo. Se usan una especie de tiras de un papel especial, que, al mojarlas con la saliva, el virus se adhiere, produce una reacción y cambian de color. El resultado se obtiene en unos diez minutos. No es tan sensible como otros test que detectan cargas virales muy bajas, pero sí es muy rápido. Y por apenas un dólar puedes realizarlo a la entrada de las aulas. Esperas diez minutos y ves si algún alumno tiene que salir del colegio porque está infectado”.

La fabricación de estos test rondaría ahora los 4 dólares, pero se está trabajando para abaratarlo hasta ese precio simbólico de un dólar, que permitiría su utilización de forma masiva.

Existen varios prototipos que se intentan aprobar por la FDA. Otro proyecto es ID Now:_una máquina portátil que utiliza saliva y mucosidades y que -en teoría- detecta los positivos en 5 minutos, y los casos negativos en 15 minutos.