“Ser misionera es una labor muy bonita porque puedes ir por todos los países en los que necesitan tu ayuda”. Son las palabras con las que Paula Ciudad, misionera salmantina de las Hermanas Misioneras Combonianas, nacida en el municipio de Tordillos, define la vocación que le entró con apenas 18 años, cuando empezó a ponerse en contacto con varias congregaciones para aportar su granito de arena en todos aquellos puntos del globo que se estaban viendo afectados por una situación crítica.

A sus 78 años, ha pasado por Ecuador, Brasil y Mozambique, donde ha trabajado codo con codo junto a muchos otros compañeros para hacer de la vida de los más necesitados algo más llevadero. Confiesa que, pese a la dificultad que supuso para ella el hecho de tener que aprender las lenguas de todos los lugares en los que ha podido mostrar su faceta más altruista, su trayectoria ha merecido mucho la pena porque ha conseguido que “gente que se encontraba como Dios la trajo al mundo” se haya convertido en los autores de su historia.

En la actualidad, ejerce en Mozambique. Lleva haciéndolo desde hace 12 años, por los que ha pasado por 140 comunidades distintas, en las que ha trabajado en centros de desnutridos o ha hecho diversos trabajos comunitarios, además de que ha mostrado la importancia que tiene en su vida la fe en Dios.

“Siempre que me preguntan por mi vocación, digo lo mismo. Me encuentro mejor en Mozambique que en España. Ser misionera es increíble. Puedes serlo de distintas formas, pero no todas las personas están llamadas a serlo. Hay mil formas de ayudar a toda esa gente que está batallando contra los problemas que marcan su rutina. Se necesita mucha vocación”, asegura Paula Ciudad, que tuvo que lidiar con el coronavirus cuando se encontraba desarrollando su labor en Mozambique.

“Siempre diré que lo del coronavirus fue un milagro. Dios nos ha ayudado porque no ha habido tantos contagios. Sí ha habido restricciones, pero la mayoría de gente que ha muerto no ha sido por esto, sino por la malaria o por la tuberculosis. Nuestros rezos sirvieron para algo”, recuerda.