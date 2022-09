Pastora Soler: “Tengo unas ganas locas de actuar en Salamanca. Mi hija se llama Vega”

“Siempre me han unido cosas muy bonitas con Salamanca. Quiero que el público disfrute tanto como yo porque estoy segura de que será así”

– ¿Cuál es el momento más especial que ha vivido a lo largo de sus casi 30 años de carrera musical?

– En mi carrera, he vivido muchos hitos, pero, sin duda, me quedo con el momento que viví en Eurovisión”.

– Hace unos años, tuvo que hacer un parón en su carrera por padecer pánico escénico. ¿Cómo superó aquel contratiempo tan duro para usted?

– Parar fue una decisión muy acertada. En aquel momento, las cosas no fluían y, cuando algo no fluye, es mejor apartarse para empezar desde cero. Eso me sirvió para cambiar, para crecer y para aprender de los errores. Al final, nunca perdí la llama de la pureza que siempre he intentado mantener viva en mí.

– Está a punto de sacar nuevo disco. ¿Podría avanzar algo de él?

– ‘Libra’ saldrá el 18 de noviembre y tendrá 12 canciones. Es un disco especial porque, en él, busco y encuentro el equilibrio que tanto necesitaba. En él, lanzo mensajes de superación y dedicados a la mujer.