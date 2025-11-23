54 pasos a nivel hasta la frontera limitarán la velocidad de los trenes... Los convoyes no podrán circular a más de 155 kilómetros por hora mientras no se eliminen este tipo de cruces. La supresión tendría un coste de 50 millones de euros, una inversión que ni tiene proyecto ni está presupuestada

La mayoría de los pasos a nivel de la línea férrea que une Salamanca con la frontera portuguesa solo están señalizado con un 'stop'.

La electrificación de la línea férrea entre Salamanca y la frontera portuguesa de Fuentes de Oñoro será el único proyecto del Gobierno de España que se termine el próximo año aunque no se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales para 2026 y se prorroguen, por tercer año consecutivo, los de 2023.

La previsión es que en la próxima primavera terminen las últimas obras para dar más altura y adecuar los gálibos a la electrificación de la línea, como el de la avenida de Saavedra y Fajardo, en las proximidades de la Guardia Civil —cuya obra es la más compleja—, y otro, en la localidad de Fuentes de Oñoro, donde además tienen que construir una pasarela peatonal. El de Vistahermosa ya está terminado.

Existe otro problema en la vía que une Salamanca con la frontera y que impedirá que los trenes de pasajeros, aun con la línea electrificada, alcancen los 200 kilómetros por hora: los 54 pasos a nivel que permanecen en el recorrido y que impedirán a los trenes superar los 155 kilómetros por hora de velocidad.

Prácticamente no hay pueblo o finca donde no exista un cruce de carretera con ferrocarril. En los 125 kilómetros entre Salamanca y Fuentes de Oñoro, una línea que forma parte del Corredor Atlántico, no se ha actuado prácticamente en los últimos años. Se trata de un ferrocarril de vía única, ancho convencional y cuyos trabajos de electrificación están a punto de acabar.

Eliminar los 54 pasos a nivel de todo el trazado supondría una inversión que superaría los 50 millones de euros, según técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Sin embargo, sin una intervención en estos peligrosos cruces, las ventajas de la electrificación quedan reducidas porque la velocidad está limitada por motivos de seguridad.

El coste podría reducirse algo si se opta, como solución a los cruces entre el ferrocarril y las carreteras, por los pasos elevados, ya que los subterráneos tienen un precio mucho más elevado. Además, en los 54 pasos a nivel se incluyen nueve que se encuentran dentro de fincas particulares.

En el año 2021, Adif afirmó que se habían redactado los proyectos constructivos de supresión que afectan a 48 pasos a nivel de la línea Salamanca–Fuentes de Oñoro. En ese momento, sin embargo, no especificaban cuándo se licitarían los trabajos y, a día de hoy, siguen sin presupuestarse ni licitarse las obras. El proyecto de electrificación hasta la frontera no incluía la supresión de pasos a nivel, unos trabajos que son clave para mejorar la seguridad pero también para reducir la duración de los viajes de los trenes.

Adif prevé que a mediados del próximo año la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria comience su labor para comprobar que los trabajos están bien antes de que esté operativa la línea electrificada, que llegará con casi seis años de retraso. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2026 la línea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro será una vía muerta para viajeros, porque desde el inicio de la pandemia, en el año 2020, se suprimieron los servicios de viajeros que comunicaban Salamanca con el país vecino.

Portugal, que ya tiene electrificado el tramo desde la frontera, reabrió a finales del pasado mes de septiembre la línea entre Vilar Formoso y Lisboa con tres frecuencias, pero no existen, de momento, acuerdos para que el tren continúe hasta Salamanca, que contaba hasta 2020 con dos trenes con la capital lusa: el Lusitania y el Surexpreso. El primero unía Madrid con Lisboa con parada en Salamanca y el segundo, el tren nocturno, comunicaba la capital de Portugal con Hendaya.

Los parlamentarios del PP por Salamanca ya han preguntado al Gobierno si se va a restablecer la conexión entre ambas capitales a través de Fuentes de Oñoro y con parada en Salamanca, pero de momento no hay respuesta. Salamanca se quedará viendo cómo circulan trenes de mercancías en dirección a Portugal sin tener ni uno de pasajeros.

Extremadura y Galicia han protagonizado también reivindicaciones para que los Gobiernos de Lisboa y España tengan en cuenta sus conexiones ferroviarias como prioritarias y, de momento, van ganando.