Más pasos hacia las energías limpias en Sorihuela Solicita una ayuda para incorporar calderas de pellets en la antigua casa de los maestros y en otro edificio

La Gaceta Sábado, 4 de octubre 2025, 06:07 Compartir

La localidad de Sorihuela quiere seguir dando pasos en su decidida apuesta por las energías limpias con más mejoras que permitan favorecer el cuidado del Medio Ambiente. Para ello, ha decidido ampliar su política de ahorro energético para dos vivienda de su propiedad.

En concreto, trabaja en la solicitud de una nueva subvención para que la localidad reciba fondos públicos que irán destinados a nuevas calderas de pellets. En principios, se ubicarán en la antiguas casa de los maestros y en una vivienda ubicada en la parte superior del edificio que acogerá el Hogar como apuesta de calefacción para los duros inviernos de la zona, pero sin aumentar el gasto.

Se trata de una nueva fase en esa política de ahorro energético para una de las localidades de la provincia de Salamanca que mostró su interés por las energías renovables a principio de la década de los 2000 con la instalación de placas solares en el recinto de la piscina municipal. En aquellos años, la producción se destinaba a la venta y no al autoconsumo. Por ello, un proyecto para la instalación de paneles solares para autoconsumo con una planta solar fotovoltaica en el tejado de la piscina e inició un plan para mejorar los cerramientos de edificios como el Ayuntamiento de la localidad.

«También se han instalado placas en las piscinas con una subvención de la Mancomunidad para ahorrar en los recibos y que revierta en las propias arcas del Ayuntamiento», explica su alcaldesa, Nieves García, ya que el Ayuntamiento que preside promueve mejoras en edificios públicos para contribuir a la protección medioambiental y del entorno.

