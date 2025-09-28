¿Qué pasó tal día como hoy, 28 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

2000 - Se inaugura la primera Feria del Motor de Salamanca

El Recinto Ferial de Ganados acoge desde ayer, y hasta el próximo 1 de octubre, la primera Feria del Motor de Salamanca, en la que se pueden contemplar las últimas novedades del mercado, así como una atractiva muestra de vehículos clásicos. El público puede participar en las numerosas actividades organizadas dentro de esta propuesta.

1975 - Un turismo y una furgoneta colisionan en la calle Pamplona

A las 16:40 horas del día de ayer, en la confluencia de la calle Pamplona con la calle Trujillo, colisionaron un turismo y una bicicleta. Producto de este incidente los conductores de ambos vehículos resultaron heridos de leves y tuvieron que recibir atención médica.

1950 - Una joven atendida en la Casa de Socorro por quemaduras

A las nueve y media de la mañana de ayer, fue asistida en la Casa de Socorro, por el doctor Buxaderas, y el practicante Civietas, Teresa Barrado Flores, de 19 años, por unas quemaduras de primer y segundo grado en la cara, frente, cuello, mano y antebrazo derecho y en el antebrazo izquierdo.

1925 - Un hijo detenido por hurtar a su padre 90 kilogramos de trigo

A las diez de la mañana de ayer fue detenido en el pueblo de Cabrillas el vecino Alfonso Cillero Carrera, por haber hurtado a su padre 90 kilogramos de trigo. El hombre había cometido el delito la noche del 23 del presente mes y cuando fue detenido ya había vendido el producto.

