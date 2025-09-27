¿Qué pasó tal día como hoy, 27 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Continúa la vista causa por el suceso del Casino de Salamanca

Al tribunal, en solicitud de que se sirva dictar sentencia por virtud de la cual se condene al procesado José Núñez Alegría como autor de asesinato a la pena de 12 años y un día de cadena temporal y a que abone a Diego Martín Veloz, en concepto de indemnización, 10.000 pesetas.

1950 - Voraz incendio en una fábrica de cola que duró diez horas

A las 4:40 horas de ayer, se declaró un voraz incendio en el Camino de las Aguas, localizado en la fábrica de cola allí emplazada. Se ignoran aún las causas del siniestro, que desde el principio revistió caracteres de gran intensidad. Una vecina fue la primera en advertir del fuego.

1975 - Las relaciones entre Diputación y Seguridad Social, delicadas

El Hospital Clínico fue el 'tema' de la sesión ayer de la Corporación Provincial. La Comisión había propuesto mantener en servicio el Hospital Provincial. Se dio el visto bueno, pero saltó el diputado Iglesias Carrasco hablando de la descortesía de la Seguridad Social para con la Diputación.

2000 - Niños de Chernobyl encuentran terapia en Salamanca

16 niños bielorrusos, acogidos por familias salmantinas, se despidieron de los bomberos que ayer les mostraron las instalaciones del Parque Móvil de Salamanca, así como los materiales de este Cuerpo de Seguridad. Los chicos disfrutaron de una exhibición con un camión dotado de un brazo armado y una bomba de agua de gran potencia. Los más atrevidos incluso manejaron una manguera.